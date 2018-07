Aannemer kan eindelijk putten in straten dichten 11 juli 2018

02u34 0 Halle De komende maanden gaat een aannemer in Halle alle putten dichten in de straten. Sommige putten zijn er al meer dan een jaar. De omwonenden vroegen zich dan ook af waarom een herstelling zo lang op zich liet wachten.

Onder meer op de Octave de Kerchove d'Exaerdestraat, de Groenstraat en de Diesbeekstraat stonden maandenlang hekkens rond verzakkingen die maar niet hersteld werden. "Een vervelende situatie", geeft schepen van Openbare Werken Johan Servé (sp.a) toe. "We zijn op de hoogte van al die problemen, maar het herstellen is moeilijker dan gedacht."





Werken in de buurt

De gemeente had voor de herstellingen speciaal een aannemer aangeduid, maar die kon niet meteen aan de slag. "Hij moet immers telkens een signalisatievergunning krijgen, maar als er dan in de buurt net werken aan de gang zijn, wordt die niet zomaar afgeleverd. Je kunt natuurlijk moeilijk een omleidingsweg afsluiten", zegt Servé. "Maar nu zijn zowat alle grote werven in de Halse straten klaar zijn, kan de aannemer eindelijk aan de slag. We vragen nog even begrip van de omwonenden."





(BKH)