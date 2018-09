A8 's nachts afgesloten 05 september 2018

02u38 0

De autosnelweg A8 in Halle zal twee avonden en nachten afgesloten zijn voor het verkeer. Een aannemer zal in de avonden en nachten van woensdag 5 op donderdag 6 september onderhoudswerken uitvoeren. Die werken starten telkens om 20 uur en eindigen om 6 uur. Zo hoopt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de hinder tijdens de spitsuren te beperken. De snelweg wordt dan telkens afgesloten in een rijrichting tussen de op- en afrittencomplexen van Halle en Tubeke. Eerst wordt er richting Doornik gewerkt en de nacht nadien richting Brussel. Het verkeer zal tijdens de werken omgeleid worden via de Edingensesteenweg en de Hondzochtsesteenweg. (BKH)