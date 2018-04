97 wielertoeristen genieten wekelijks van de fiets bij Groot Halle Toerist 10 april 2018

Groot Halle Toerist start een nieuw seizoen in een nieuw truitje. Elke week maken ze er een leuke wedstrijd van. Ze fietsen in 4 groepen. Alle niveaus van best wel heel snel, tot rustig toerisme, kunnen mee. Het vertrek is steeds op het Possozplein in Halle, vanaf de eerste zondag van maart tot laatste zondag van oktober, ook op officiële feestdagen. Voor de groepsfoto werd gestart bij sponsor Volvo Sterckx.





Groot Halle Toerist telt 97 leden. Doorheen het jaar organiseren ze verschillende evenementen in groep. Er is een weekend in Chimay en regelmatig zijn er daguitstappen. De club heeft een samenwerking met Triatlonclub H3O. Deze atleten mogen gratis met hen meefietsen.





(SMH)