700 paassoldaten, 2.500 bedevaarders EEUWENOUDE SINT-VEROONMARS BLIJFT POPULAIR BART KERCKHOVEN

03 april 2018

02u27 0 Halle Zevenhonderd paassoldaten en nog eens 2.500 bedevaarders hebben gisteren deelgenomen aan de Sint-Veroonmars. De laatste soldatenommegang van Vlaanderen toont zich dus na al die eeuwen nog altijd populair.

Paasmaandag begon naar aloude traditie erg vroeg voor de paassoldaten. Zij werden gewekt door salvo's en klaroengeschal in alle uithoeken van Lembeek. Het waren de Koninklijke Carabiniers die net na 7.30 uur als eersten arriveerden aan het voormalige gemeentehuis, in de Arthur Puesstraat. Koninklijke Soldatenclub Congo marcheerde wat later als tweede groep de straat in, gevolgd door de ruiters van De Koninklijke Cavalerie en de Koninklijke Etat-Major. Eens iedereen er was, mocht het Halse schepencollege de medailles uitreiken aan de soldaten die een jubileum vierden. Jean Brichau van de Koninklijke Cavalerie spande dit jaar de kroon, en mocht een medaille opspelden voor zijn vijftigste deelname.





Daarna was het aan burgemeester Dirk Pieters (CD&V) om de troepen veel succes te wensen. "Het grote moment is weer aangebroken", sprak Pieters. "Maanden en weken hebben jullie ernaar uitgekeken. Gisteravond (zondagavond, red.) hebben we al mooie paasconcerten gehad, en jullie hebben nu al zelfs een reveille achter de rug. We wensen jullie dan ook een behouden tocht."





Druppeltje

Intussen vertrokken aan de kerk in Lembeek ook de Kasdragers met het reliekschrijn van patroonheilige Sint-Veroon. Met de bedevaarders in hun zog volgden die Kasdragers een heel ander parcours. Op de hoek van het Maasdal en de Veugeleer kon er al even op krachten gekomen worden aan het gelegenheidskapelletje. Waar Staaf en Lisette 39 jaar lang iedereen een koffie of druppel uitschonken, namen Sabine Van Goethem en Pascal Vandekerckhove de traditie over, samen met enkele andere vrijwilligers. "Ik heb Staaf en Lisette net geen dertig jaar geholpen en als buren vonden we het jammer dat die traditie mogelijk ten einde zou komen", zegt Pascal. "Voor ons is het een kleine moeite. We hebben hier al dertien jeneverflessen uitgeschonken en afhankelijk van het weer, doen koffie en warme chocolademelk het ook wel heel goed. We hebben dit jaar wel een steunpotje op tafel gezet, waar de mensen dan een vrije bijdrage in konden stoppen."





Soldij

De populariteit van de Sint-Veroonmars bleek alleszins nog heel groot, met dit jaar naar schatting 2.500 bedevaarders die meeliepen. Die stapten niet allemaal aan het einde van de dag opnieuw het dorp binnen, maar voor de soldaten was die intocht natuurlijk wel verplicht. Vandaag is er nog een soldatenmis, trekken de soldaten op militaire oefening en krijgen ze hun soldij uitbetaald. Daarna wordt er in Lembeek nog een laatste nacht gefeest.