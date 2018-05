677 kinderen ingeschreven in Halse scholen 14 mei 2018

Het stadsbestuur is tevreden over de invoering van het centraal aanmeldingsregister om kinderen in te schrijven in de lagere scholen. 677 kinderen kregen de voorbije maanden een plaats toegewezen in een Halse school via het systeem en voor de onthaalklas kregen 86 procent van de kleuters de eerste keuze van de ouders toegewezen. Voor het eerste leerjaar is dat zelfs 91 procent.





"De cijfers tonen aan dat de capaciteitsproblematiek onder controle is", laat het stadsbestuur weten in een persbericht. Omdat een van de criteria van de toewijzing de afstand tot de woning is gaan naar de scholen meer kinderen uit de buurt naar school. In de Halse scholen zijn nog 96 plaatsen beschikbaar in de onthaalklasjes. In juni starten de vrije inschrijvingen. Enkele Halse scholen breiden de komende jaren nog verder uit zodat meer kinderen naar school kunnen in de stad. Voor het secundair onderwijs vraagt het stadsbestuur wel extra geld aan het Vlaamse overheid om meer plaatsen te creëren. (BKH)