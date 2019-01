55 km/u te snel, “maar intussen les geleerd door zwaar ongeval” Tom Vierendeels

10 januari 2019

Een vrouw werd op 27 januari vorig jaar geflitst aan 175 kilometer per uur op de Brusselse ring in Halle. “Maar ze reed met de BMW X5 van haar vriend”, gaf de advocaat aan. “Zelf rijdt ze met een Golf en ze had niet door dat zo snel reed.” “Tot er een ongeval volgt, dan zal iedereen het wel doorhebben”, repliceerde de rechter. Maar intussen zou de vrouw betrokken zijn geraakt bij een zwaar verkeersongeval waarbij ze zware verwondingen opliep. Ze moest enkele maanden in het ziekenhuis blijven voor de revalidatie en is intussen nog altijd arbeidsongeschikt. “Ze heeft haar lesje dus geleerd”, vatte de advocaat samen. De rechter sprak een boete van 560 euro uit, waarvan 280 met uitstel, en een rijverbod van 21 dagen.