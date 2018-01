50 slimme camera's beveiligen Zennevallei POLITIEZONE ZET FORS IN OP UITBREIDING CAMERASCHILD TOM VIERENDEELS

02u35 0 Halle Politiezone Zennevallei heeft plannen om het cameraschild rond de zone fors uit te breiden. Op termijn moeten er in totaal meer dan vijftig slimme camera's komen, al dan niet gekoppeld aan trajectcontrole. In Sint-Pieters-Leeuw wordt het aantal uitgebreid, terwijl in Halle en Beersel de eerste stuks geïnstalleerd worden.

Sint-Pieters-Leeuw was samen met Overijse een pionier in de plaatsing van ANPR-camera's, camera's die nummerplaten herkennen, in het arrondissement Halle-Vilvoorde. Het gemeentebestuur zag dit als een prioriteit in 2013 waarna de plaatsing van start kon gaan in 2015. De Zennevallei is dan ook een kruispunt van belangrijke verbindingswegen in ons land, voornamelijk tussen Charleroi, Antwerpen en Luik. Routes die veelal door criminelen gebruikt worden. Vooral een schild vormen tegen Brussel was een belangrijke insteek.





Maar sinds de aanslagen van 22 maart in ons land kwam de plaatsing van ANPR-camera's in een stroomversnelling en doken ze op veel andere plaatsen ook op, zoals bij ons in Herne, Lennik en Dilbeek. "Dit jaar zullen er ook extra camera's geplaatst worden in Halle en Beersel", weet korpschef Mark Crispel. "Zo wordt onze zone gedekt door meer dan vijftig camera's, voornamelijk aan de belangrijkste invalswegen. Daarnaast zullen we ook een anoniem voertuig en gestreept voertuig aankopen, beiden uitgerust met een ANPR-camera. Een termijn valt er moeilijk op te plakken, maar het is toch de bedoeling alles dit jaar nog in gebruik te kunnen nemen."





Trajectcontrole

In Sint-Pieters-Leeuw komt er dan weer een forse uitbreiding op de twaalf camera's die er al zijn. "In totaal komen er zes camera's bij op de Lenniksebaan, Bergensesteenweg, Postweg en Vorstsesteenweg", weet Jan Desmeth (N-VA), schepen voor Mobiliteit. "Op drie plaatsen zullen die gecombineerd worden met trajectcontrole om te controleren op snelheid."





Ruisbroek zal door middel van camera's ook voorzien zijn van een vrachtwagensluis. "Vanaf maart, ten laatste april, plaatsen we die ANPR-camera's aan het begin en het einde van de dorpskern. 44-tonners gebruiken de Fabriekstraat en Paul Gilsonlaan als sluiproute als de snelweg verzadigd is. Wanneer de tijd tussen het passeren aan beide camera's te kort is om te laden of gelost te hebben, wordt er een proces-verbaal uitgeschreven." Door de forse verhoging van het aantal camera's, van twaalf naar meer dan vijftig, vraagt de politie ook extra personeel aan de gemeentebesturen om de beelden te verwerken. De huidige camera's in Leeuw gaven in november vorig jaar alleen al 7.730 'hits' aan geseinde nummerplaten, die dus allemaal handmatig nagekeken moeten worden.





Misdrijven opgelost

De ANPR-camera's die al geïnstalleerd staan in Sint-Pieters-Leeuw hebben de afgelopen twee jaar al tal van misdrijven helpen oplossen. Zo kon de Franse politie een bende oprollen die gelinkt wordt aan enkele zware home-jackings in Frankrijk waarbij de daders telkens uit waren op de Range Rover van de bewoners. Een terreinwagen werd in Beersel gedumpt, waarna de bal aan het rollen ging. Daders en voertuigen konden in andere dossiers ook aan andere feiten gelinkt worden, zoals bijvoorbeeld oplichters die in Vilvoorde toesloegen, maar zo gekoppeld konden worden aan een diefstal met geweld in Lennik. Daarnaast konden de camerabeelden ook aantonen dat de daders die bij Mercedes-garage Eurostar 2000 aan de haal gingen met tientallen wielen valse verklaringen hadden afgelegd.