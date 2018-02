5-jarige succesvol gereanimeerd SPORTOASE BENADRUKT BELANG VAN BEGELEIDERS TOM VIERENDEELS

16 februari 2018

02u40 0 Halle In het Hallebad van de groep Sportoase is donderdagnamiddag een vijfjarige jongen met succes gereanimeerd. De kleuter kwam in de problemen in het water waarop de redders onmiddellijk tot actie overgingen. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Het zwembad bleef een hele namiddag gesloten door het incident.

De knaap uit Ukkel was donderdagnamiddag met zijn opa naar het Hallebad getrokken om er te gaan zwemmen. Woordvoerder Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde kan enkel kwijt dat "het vijfjarig kind onwel is geworden en nadien werd overgebracht naar het ziekenhuis."





Het was rond 13.30 uur dat de penibele toestand van het kind werd opgemerkt. "Enkele zwemmers rondom het slachtoffertje sloegen onmiddellijk alarm", zegt Michael Schouwaerts, operationeel directeur van Sportoase. Wat er precies is fout gelopen is niet geweten. "De redders haalden het kind uit het water en stelden vast dat het geen hartslag meer had. Daarom werd meteen met de reanimatie gestart."





Die eerste hulp werd vervolgens overgenomen door het personeel van de ziekenwagen en een MUG-team. Toen het hartje na een tijd opnieuw begon te kloppen, werd het jongetje onmiddellijk onder politiebegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis. Daar zou zijn toestand enkele uren later stabiel maar nog altijd kritiek geweest zijn.





Zonder begeleider

Waar de opa zich op dat moment bevond is niet duidelijk. "De redders stelden vast dat, wanneer ze het kind uit het water hadden gehaald, er geen enkele begeleider in de buurt was", gaat Schouwaerts verder. "Dat is eigenaardig, en we willen daarom nog eens benadrukken hoe belangrijk de aanwezigheid van een begeleider is. In onze zwembaden mogen kinderen jonger dan tien jaar het zwembad niet in. Daar wordt op gecontroleerd aan het onthaal, dus in dit geval zal er zich daarbij dan ook in eerste instantie geen probleem gesteld hebben. Onze redders kunnen niet elke aanwezige zwemmer individueel in de gaten houden."





Intussen laaide ook de discussie opnieuw op over het onvoldoende aantal redders, die in deze zaak wel uitstekend werk verricht hebben. "Er waren er vier aanwezig", weet Schouwaerts. "Het zwembad zal ook nooit openen als er een tekort blijkt te zijn. Die problematiek wordt nogal uitvergroot, maar wel is het zo dat er nationaal gezien een tekort is."





Het zwembad bleef door het incident gesloten tot 17 uur. Enerzijds om de hulpdiensten hun werk te laten doen. "Anderzijds ook omdat de redders gefocust waren op de redding van het kind", besluit de operationeel directeur. "Dan kan de veiligheid voor de rest niet meer gewaarborgd worden en sluit het zwembad volgens de standaardprocedure."