5 jaar voor wurgpoging Man dreigde ook met aanslag WHW

30 november 2018

15u20 0 Halle Een Iraanse man die in oktober 2015 geprobeerd had zijn ex-partner te wurgen, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar, waarvan één jaar met uitstel. Enkele maanden later had de man zijn slachtoffer ook bedreigd met een bomaanslag. Voorts had hij amok gemaakt in het provinciale domein in Huizingen, waar hij een van de bewakingsagenten had aangevallen.

De vermeende moordpoging vond plaats op 6 oktober 2015 in Halle. Het slachtoffer had net voordien haar zoontje afgezet op school toen haar ex-partner opdook. Beide ex-geliefden zouden meteen ruzie zijn beginnen maken over het bezoekrecht en geldzaken.

Toen het slachtoffer in haar wagen probeerde te stappen om weg te rijden, haalde de man een koord boven en begon hij haar daarmee te wurgen. Beiden kwamen ten val, maar de man bleef aan het koord trekken en hij liet pas los toen een getuige begon te roepen. Volgens het parket ging het om een moordpoging, maar de rechtbank vond geen bewijzen van voorbedachtheid en hield het op een poging tot doodslag.

Bom

De Iraniër vluchtte na de feiten naar Hongarije en keerde pas drie weken later terug. Hij verbleef een tijd in voorlopige hechtenis, maar werd onder voorwaarden vrijgelaten. Enkele maanden na zijn vrijlating dook hij opnieuw op in het ziekenhuis waar het slachtoffer werkte, en dreigde daar met een bomaanslag. Volgens de verdediging was de Iraniër al tijdens de relatie verslaafd geraakt aan medicatie en had zijn partner hem aan de deur gezet. De man zou nadien op de dool geraakt zijn, terwijl hij eigenlijk psychiatrische hulp nodig had. Intussen is de Iraniër opnieuw naar het buitenland vertrokken.