48 maanden gevorderd voor verdachte verkrachting WHW

09 november 2018

18u23 0 Halle Kenny D. uit Halle riskeert 48 maanden cel voor verschillende zedenfeiten. Tussen 21 augustus 2016 en 28 augustus 2017 zou hij zijn toenmalige vriendin herhaaldelijk misbruikt hebben. Een tweede vrouw zou op 27 augustus 2017 na een avondje stappen in Halle op weg naar huis door D. verkracht zijn. De man haalde afgelopen zomer de krantenkoppen nadat hij vrijkwam ten gevolge van een NMBS-staking.

D. werd opgepakt nadat het misbruik aan het licht gekomen was. In afwachting van zijn proces werd D. opgesloten in de gevangenis van Vorst, maar dat proces werd herhaaldelijk uitgesteld. De eerste keer gebeurde dat, omdat zijn nieuwe advocaat tijd vroeg en kreeg om het dossier voor te bereiden. Het proces zou dan plaatsvinden op 4 juli, maar toen kon D. niet naar de rechtbank overgebracht worden door de cipiersstaking, en werd de zaak uitgesteld naar 11 juli. Maar net op die dag staakte het personeel van de NMBS, waardoor gevangeniscipiers en personeel van het gerechtsgebouw niet op hun bestemming geraakten.

Vrij onder voorwaarden

De rechtbank stelde de zaak opnieuw uit naar 9 november en liet D. op verzoek van zijn advocaat vrij onder voorwaarden. Een van die voorwaarden was dat hij geen contact mocht hebben met zijn beweerde slachtoffers, maar daar hield D. zich niet aan. De man dook immers samen met een vriend op aan de woning van zijn ex-vriendin. Die verwittigde de politie, die de man opnieuw inrekende. Daardoor verscheen hij gisteren niet als een vrij man voor de rechter. Ongelukkig was het parket hier niet mee. “De beklaagde is een gevaar voor élke vrouw. Niet alleen voor zijn ex-vriendin, maar voor elke vrouw die toevallig zijn pad kruist”, klonk het. “Hij zal alleszins niet in de eindejaarslijstjes van meest vrouwvriendelijke man verschijnen.”

Voorhechtenis

De verdediging vraagt om een straf van 36 maanden met uitstel. D. heeft immers bijna een jaar in voorhechtenis doorgebracht. “Als de rechter enige mildheid toont zal mijn cliënt niet lang meer in de gevangenis moeten doorbrengen”, aldus zijn advocaat Eddy Cochez. “De kernvraag van dit dossier blijft of de slachtoffers toestemming gegeven hebben. Mijn cliënt blijft erbij van wel.” Uitspraak op 30 november.