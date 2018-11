4 jaar cel voor verkrachting op straat WHW

30 november 2018

15u14 0 Halle Kenny D. uit Halle is veroordeeld tot 4 jaar cel voor verschillende zedenfeiten. Tussen 21 augustus 2016 en 28 augustus 2017 zou hij zijn toenmalige vriendin herhaaldelijk misbruikt hebben. Een tweede vrouw zou op 27 augustus 2017 na een avondje stappen in Halle op weg naar huis door D. verkracht zijn. De man haalde afgelopen zomer de krantenkoppen nadat hij vrijkwam ten gevolge van een NMBS-staking.

D. heeft steeds volgehouden dat de betrekkingen steeds met onderlinge toestemming gebeurd waren. Die verklaring werd door de rechtbank als volslagen ongeloofwaardig van de hand gedaan. “De verdachte heeft zijn seksuele fantasieën en handelingen opgedrongen en heeft daarbij psychisch en fysiek geweld gebruikt”, aldus de rechter in het vonnis. “De feiten zijn bijzonder ernstig en verwerpelijk. De verdachte toonde geen enkel respect voor de fysieke en psychische integriteit van zijn slachtoffers, en behandeld vrouwen als objecten.”

Staking

De zaak heeft de voorbije maanden meermaals de media gehaald. D. werd in het voorjaar opgepakt nadat het misbruik aan het licht gekomen was. In afwachting van zijn proces werd hij opgesloten in de gevangenis van Vorst, maar dat proces werd herhaaldelijk uitgesteld. De eerste keer gebeurde dat, omdat zijn nieuwe advocaat tijd vroeg en kreeg om het dossier voor te bereiden. Het proces zou dan plaatsvinden op 4 juli, maar toen kon D. niet naar de rechtbank overgebracht worden door de cipiersstaking, en werd de zaak uitgesteld naar 11 juli. Maar net op die dag staakte het personeel van de NMBS, waardoor gevangeniscipiers en personeel van het gerechtsgebouw niet op hun bestemming geraakten.

Vrij onder voorwaarden

Het gevolg was dat de rechtbank de zaak opnieuw diende uit te stellen naar 9 november. D. kwam op verzoek van zijn advocaat vrij onder voorwaarden. Een van die voorwaarden was dat hij geen contact mocht hebben met zijn beweerde slachtoffers, maar daar hield D. zich niet aan. De man dook immers samen met een vriend op aan de woning van zijn ex-vriendin. Die verwittigde de politie, die de man opnieuw inrekende. Daardoor verscheen hij niet als een vrij man voor de rechter. Het ziet er na dit vonnis ook niet naar uit dat hij snel de cel zal mogen verlaten.

Opluchting

Zijn ex-partner die ook slachtoffer werd van hem reageerde na de uitspraak zeer opgelucht. “Het is voor mijn cliënte belangrijk dat de rechtbank erkend heeft wat haar is aangedaan”, zei meester Maay Sterckx. “Meneer D. is een zeer manipulatief persoon en mijn cliënte heeft zich echt aan zijn klauwen moeten ontworstelen. Die erkenning door de rechtbank is des te belangrijker omdat meneer D. en zijn entourage steeds alles hebben ontkend en mijn cliënte zelfs hebben bedreigd. Zelfs vanuit de gevangenis viel hij mijn cliënte nog dagelijks lastig.”Al even belangrijk is dat de rechtbank met zoveel woorden zei dat D.’s volslagen gebrek aan respect tegenover vrouwen totaal onaanvaardbaar was, aldus nog de advocate. “Parket en politie hebben dit steeds zeer ernstig genomen, en nu ook de rechtbank. We vrezen wel dat meneer D. in beroep zal gaan, hij toont nog steeds geen enkel schuldinzicht. Dat hij na zijn voorwaardelijke vrijlating mijn cliënte opnieuw kwam bedreigen, is daar het beste bewijs van.” De kans is groot dat D. in beroep zal gaan tegen de uitspraak.