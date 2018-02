39 bestuurders onder invloed 08 februari 2018

De lokale politie van de zone Zennevallei heeft het voorbije weekend 34 bestuurders betrapt die te veel gedronken hadden. Er werd gecontroleerd op verschillende plaatsen in Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw. Zeven rijbewijzen werden meteen ingetrokken voor vijftien dagen. Vijf chauffeurs reden ook rond onder invloed van drugs en ook zij waren hun rijbewijs meteen kwijt. In totaal werden tijdens het weekend vierhonderd bestuurders gecontroleerd. Terwijl in 10 procent van de ongevallen in de zone tijdens de voorbije BOB-campagne alcohol nog steeds een rol speelde betrapte de politie tijdens controles wel minder mensen onder invloed. Er werden meer mensen gecontroleerd maar het aantal betrapte bestuurders daalde wel van 155 op 3.944 bestuurders naar 109 op 5.590 bestuurders. (BKH)