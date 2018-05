35-jarige man verdrinkt in kanaal Brussel-Charleroi 29 mei 2018

02u57 0 Halle Een dertiger uit het Brusselse is gisteravond verdronken in het kanaal Brussel-Charleroi in Halle. Het was bij het ter perse gaan nog niet duidelijk of het om een ongeval of om een wanhoopsdaad gaat. Het slachtoffer werd nog een uur lang tevergeefs gereanimeerd.

De omstandigheden van het overlijden waren gisteren nog zeer onduidelijk. Er is sprake van een getuige die zag hoe de man ter hoogte van zwembad Hallebad aan de Graankaai in het water sprong. Vervolgens zou hij in het Engels om hulp beginnen roepen zijn, maar ging hij uiteindelijk toch kopje onder. Duikers van de brandweerzone Vlaams-Brabant West snelden ter plaatse en met de ladder werden ze vanaf de Willamekaai in het water gelaten. Na enkele minuten zoeken kon het lichaam bovengehaald worden.





Zwakke polsslag

Ziekenwagenpersoneel en een MUG-team probeerden het slachtoffer nog een uur lang te reanimeren. Daarbij ontstond even hoop toen er een zwakke polsslag kwam en de hulpdiensten zich klaarmaakten voor transport naar het ziekenhuis, maar de man haalde het uiteindelijk jammer genoeg niet. Het gaat om een 35-jarige man van Roemeense afkomst die in Sint-Gillis zou wonen. Het parket Halle-Vilvoorde stuurde een wetsdokter en het labo ter plaatse voor verder onderzoek. Of het om een spijtig ongeval gaat of om een wanhoopsdaad kon gisteren nog niet meegedeeld worden en wordt verder onderzocht. (TVP)