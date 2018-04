241 niet-Belgen in sociale woningen van Woonpunt Zennevallei 13 april 2018

In 241 van de 1.727 sociale woningen van huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei wonen mensen met een vreemde nationaliteit. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg bij Vlaams minister voor Wonen Liesbeth Homans (N-VA). "Vandaag staan er 940 Belgen op de wachtlijst voor een sociale woning in Halle, Beersel, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen", zegt Klaas Slootmans van Vlaams Belang. "Maar 1 op 3 kandidaat-huurders in de Zennevallei is geen Belg. Door die toestroom loopt de wachtlijst voor een sociale woning op tot 3 jaar. Dat aantal zal nog groeien want er zijn heel wat vluchtelingen die nu een asielstatuut gekregen hebben waardoor ze op zoek kunnen naar een sociale woning." Vlaams Belang zal nu een wetsvoorstel indienen dat stelt dat een immigrant zich pas kandidaat kan stellen voor een sociale woning als die zeven van de acht voorbije jaren legaal in het land verbleef en ten minste drie jaar daarvan ook een inkomen had en sociale bijdrage betaalde. (BKH)