22 bestuurders onder invloed 12 juni 2018

02u36 3

De politiezones AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel), Dilbeek, TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal, Liedekerke) en Zennevallei (Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw) hebben deelgenomen aan de actie 'Weekend zonder alcohol aan het stuur'.





De zone TARL maakte geen resultaten bekend, maar de drie andere zones onderwierpen in totaal 999 bestuurders aan een ademtest. Negen van hen speelden hun rijbewijs kwijt voor een periode van vijftien dagen. Twaalf anderen moesten de wagen drie tot zes uur aan de kant laten staan. In Zellik testte een bestuurder positief op drugsgebruik, en dus mocht hij zijn rijbewijs ook voor een periode van vijftien dagen afgeven. In de zone Zennevallei weigerde een weggebruiker om te blazen, waarop zijn auto in beslag werd genomen. Hij kreeg een boete van 1.260 euro. Tot slot werden nog bijna tachtig andere inbreuken vastgesteld, waaronder drugsbezit en het niet-dragen van de gordel.





(TVP)