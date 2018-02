184 per uur door darmklachten 08 februari 2018

02u28 0

Een man die op 25 februari op de Brusselse Ring geflitst werd aan 183 kilometer per uur legde aan de politierechter in Halle uit dat het om een medisch noodgeval ging. "Mijn cliënt wilde zijn vrouw zo snel mogelijk naar het ziekenhuis brengen", vertelde zijn advocate. "Diezelfde nacht is ze nog geopereerd dus er was haast bij." Het excuus maakte weinig indruk op rechter Johan Van Laethem. "Het hoort niet dat je zelf voor ambulance speelt", sprak Van Laethem. "Waarom zou je de hulpdiensten niet inschakelen?"





De man kreeg een boete van 1.000 euro, waarvan 480 euro met uitstel en een rijverbod van dertig dagen.





(BKH)