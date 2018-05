176 per uur door lekkebandmelding 04 mei 2018

02u50 0

Een melding van een lekke band op de boordcomputer. Dat was volgens A. de reden waarom hij op 13 mei vorig jaar over de Brusselse ring scheurde met de Mini Cooper van zijn vriendin. De advocate van de man legde aan de politierechter uit dat er in een Mini niet alleen een digitale snelheidsmeter zit, maar ook een mooi uitgewerkte versie in het midden. "Maar dat je dat nog niet door hebt dat je 176 kilometer per uur vlamt, dat begrijp ik niet", aldus rechter Johan Van Laethem. "Dan zouden we beter eens controleren of uw cliënt wel nog geschikt is om met de wagen te rijden." De man ging naar huis met een boete van 480 euro waarvan 80 euro met uitstel en een maand rijverbod dat hij in het weekend en tijdens de feestdagen mag afleggen. (BKH)