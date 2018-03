166 per uur met Harley 15 maart 2018

P.L. volgde de raad van zijn garagist vorig jaar net iets te goed op toen hij op de Brusselse Ring aan 166 kilometer per uur geflitst werd op zijn Harley Davidson. "Hij merkte die zondag dat er wat scheelde aan de motor en reed naar de garage", vertelde zijn advocaat aan de politierechter. "Daar werd de motor nagekeken en kreeg hij de raad om nog eens op te trekken. Net toen had hij pech en was er een snelheidscontrole." De man, die een vlekkeloze staat van dienst als beroepschauffeur had, kreeg uiteindelijk een boete van 640 euro waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van acht dagen dat hij in het weekend mag afleggen. (BKH)