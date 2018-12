135 per uur in ‘bocht van Vorst’: zes maanden rijverbod Politierechter streng voor chauffeur na ‘criminele’ rit over Brusselse Ring Bart Kerckhoven

05 december 2018

11u12 4 Halle Een chauffeur kreeg vanochtend een rijverbod van zes maanden van de politierechter in Halle nadat hij met snelheden boven de 200 kilometer per uur over de Brusselse Ring scheurde. “Hij werd eerder al veroordeeld voor een dodelijk ongeval, maar leert niet uit zijn fouten”, aldus een strenge rechter Dina Van Laethem.

E.G. trok op 24 september vorig jaar de aandacht van de wegpolitie toen hij heel gevaarlijk over de N203a richting Brusselse Ring reed in Halle. Een patrouille zette de achtervolging in en moest snelheden boven de 200 per uur halen om de man bij te houden. Hij slalomde tussen andere wagens en scheurde kilometers aan een stuk door aan hoge snelheden. Met zijn Volkswagen Bora haalde hij zelfs 135 kilometer per uur in de bocht van de ring in Vorst. In die verraderlijke bocht geldt een snelheidsbeperking van 90 kilometer per uur. Uiteindelijk kon hij aan de kant gezet worden, maar de man ontkende nadien dat hij zo snel gereden zou hebben omdat zijn wagen volgens hem ‘maar’ 195 kilometer per uur kan rijden.

De politierechter veegde zijn verklaringen van tafel en haalde onder andere de vaststellingen van de politie aan. “Het was ronduit crimineel om aan die snelheden over de weg te scheuren”, aldus rechter Van Laethem. “Daarbij werden andere weggebruikers in gevaar gebracht. De beklaagde werd eerder al drie keer voor ongevallen veroordeeld. Hij veroorzaakte al een ongeluk met gewonden, pleegde bij een ander ongeval vluchtmisdrijf en een ongeval kende zelfs een dodelijk afloop. Een rechter is de eerste die mild moet zijn, maar ook de eerste die streng moet zijn. Ik kan hier geen begrip voor opbrengen want de beklaagde is niet aan zijn proefstuk toe. Eerdere veroordelingen hebben duidelijk geen vat op hem gehad.”

Behalve het rijverbod van zes maanden kreeg de man ook nog een boete van 2.000 euro.