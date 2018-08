101-jarige Mariette speelt nog dagelijks piano 14 augustus 2018

Mariette Fievez werd gevierd voor haar 101ste verjaardag. Mariette woont nog zelfstandig in de Vuurkruisentraat in Halle. Ze krijgt hierbij verschillende keren per dag de thuishulpploeg van het OCMW over de vloer. Ze doet samen met hen boodschappen, gaat naar dagcentrum Sint-Augustinus of elke zondag eten in 'Het groot Café' op de Grote Markt in Halle. Mariette had een boeiend leven. Haar eerste man, Michel Baré, was een schitterend pianist. Hij overleed veel te jong. Ze hielden samen pianoconcerten in de Bozar in Brussel. Zelf gaf ze wiskunde in een school nabij de Beurs en pianoles thuis en in de Marrollen. Met haar tweede man, conservator Dr. Gaston Renson, woonde ze in het Kasteel van Gaasbeek. Ze reisde veel, beklom bergen en sliep in een iglo bij de nomaden. "Ik heb van het leven genoten en ga graag op wandel.", zegt de kranige Mariette. Dagelijks speelt ze nog piano en regelmatig schildert ze een landschap. Haar huis hangt vol met kunstwerken die haar handtekening dragen. Mariette kreeg dochter Michele en de kleinzonen Jean-Michel en Alain.





(SMH)