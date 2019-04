1 miljoen euro extra subsidies voor uitbreiding Halse secundaire scholen Bart Kerckhoven

08u27 2 Halle De Vlaamse regering voorziet 1 miljoen euro extra aan zogenaamde capaciteitsmiddelen om het aantal plaatsen voor leerlingen in de Halse scholen uit te breiden.

“Onze stad kreeg het afgelopen najaar al 5,1 miljoen euro van de Vlaamse regering en daar komt nu dus nog 1 miljoen euro bij”, legt schepen van Onderwijs Dieuwertje Poté (CD&V) uit. “Hiermee kunnen we alweer een pak extra plaatsen voorzien in onze secundaire scholen. De scholen gaan nu aan de slag om hun projecten in te dienen. Onze lokale ‘Taskforce Capaciteit’ zal kort nadien bij elkaar komen. In deze taskforce zijn de secundaire scholen vertegenwoordigd. Zij beslissen welk project de subsidies toegewezen krijgt.”

Begin dit jaar raakte al bekend dat Don Bosco Halle en het GO! Technisch Atheneum Halle met de hulp van subsidies mochten investeren in nieuwe gebouwen op hun campussen.