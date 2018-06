1.200 mensen in Villa Servais 22 juni 2018

De tentoonstelling Leven in Villa Servais lokte over twee weekends gespreid meer dan 1.200 bezoekers. Het was de eerste keer in 37 jaar dat er iets georganiseerd werd voor het grote publiek. Tijdens de tentoonstelling werden foto's en stukken getoond die weergaven waarvoor de villa van de cellist en componist de voorbije decennia diende. Blikvanger was de kortfilm 'Leven in Villa Servais', waarbij 32 getuigen die er ooit woonden of op de schoolbanken zaten hun anekdotes bovenhaalden. De dvd met de documentaire is te koop in Den Ast voor 8 euro. Meer info op www.denasthalle.be. De villa zelf zal de komende jaren gerestaureerd worden. Die werken zullen twee tot drie jaar duren. (BKH)