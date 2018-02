'Zoete Dood' klaar voor de sloop SITE DETERGENTFABRIEK MOET DAARNA NOG GRONDIG GESANEERD WORDEN BART KERCKHOVEN

14 februari 2018

02u27 0 Halle Tien jaar na het faillissement van Luhns Detergents - 'De Zoete Dood' in de volksmond - kunnen de fabrieksgebouwen tegen de vlakte. En daar hoort dus ook de iconische toren bij. Kleinere bedrijven zullen de grond vervolgens inpalmen, al moet die eerst wel nog volledig gezuiverd worden.

Enkele gebouwen werden al deels afgebroken en ook een deel van de stalen platen van de grote toren is al weg. Eigenaar Joberon laat dus geen gras groeien over de sloopplannen. Voor de Lembekenaren wordt het binnenkort alleszins wennen, want de metershoge toren van de fabriek was door de jaren heen een deel van het dorpsgezicht tussen het kanaal en het centrum geworden. Het complex deed ooit nog dienst als filmset en in 2016 was het ook nog het decor van kunst- en cultuurfestival Pand 1502.





"Na de afbraakwerken volgen bodemanalyses, om te bepalen op welke manier er gesaneerd moet worden", zegt Stefan Bonhomme, milieuambtenaar van Halle. "Het stadsbestuur speelt daar nu geen actieve rol in. Afvalstoffenmaatschappij OVAM en de eigenaar werken hiervoor samen, maar houden de stad wel op de hoogte." De OVAM beperkt zich intussen tot de opvolging van de saneringswerken. "Ons aandeel is klein", aldus woordvoerder Jan Verheyen. "De sloopwerken worden door de eigenaar uitgevoerd. Wij begeleiden wel door onder meer de bodemanalyses op te volgen en mogelijke attesten af te leveren."





Chemicaliën

De zuivering van de bodem is erg belangrijk omdat er op de site tientallen jaren gevaarlijke chemicaliën gebruikt werden voor de productie van detergenten. Zo kreeg de fabriek vorige eeuw nog de bijnaam 'De Zoete Dood'. Het personeel moest er aan de slag gaan met levensgevaarlijke stoffen en er werden zelfs werknemers ziek.





Tien jaar nadat Luhns Detergents failliet verklaard werd en de laatste 62 werknemers hun job verloren, is er nu een eerste stap gezet richting een nieuwe toekomst voor de site. "Er wordt een masterplan opgesteld voor de site waarbij de eigenaar ook beroep kan doen op subsidies", geeft Bonhomme nog mee. "Vanuit de Vlaamse overheid zal dat project dan verder begeleid worden. Een vervuilende fabriek zal er hier niet meer komen."





Vijf jaar geleden werd er dan ook al een zogeheten Brownfield-convenant afgesloten tussen het stadsbestuur, de eigenaar van de site en de OVAM. Toen werden de krijtlijnen uitgezet voor wat wel en niet kon. "Het spreekt voor zich dat bedrijven die zich er willen vestigen, moeten beantwoorden aan alle normen", aldus burgemeester Dirk Pieters (CD&V). "Het centrum van Lembeek ligt immers naast de site. We hadden wel gehoopt dat het hele project sneller gerealiseerd zou zijn, maar we moeten dus nog even geduld hebben." De afbraakwerken en de sanering van de site kunnen nog tot twee jaar in beslag nemen. Een deel van de gebouwen blijft wel overeind om verhuurd te worden aan uiteenlopende bedrijven.