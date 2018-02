"Zelfs mijn privécollectie mag weg" PLATENZAAK EDDY'S RECORDS SLUIT NA 40 JAAR DEFINITIEF DE DEUREN BART KERCKHOVEN

23 februari 2018

02u33 0 Halle Veertig jaar nadat Eddy Buelinckx (62) zijn platenwinkel opende in Halle stopt hij met de verkoop van vinyl. Hij zag als vinylliefhebber hoe de cd zijn platen wegdrumde om dan uiteindelijk nog de revival van de vinylplaat mee te maken. "Maar het is genoeg geweest", zegt Eddy. "Dit is een afgesloten hoofdstuk en zelfs mijn privécollectie mag weg."

Eddy Buelinckx is de duizenden platen die hij nog heeft aan het herschikken in zijn winkel langs de Bergensesteenweg. Het gebouw staat binnenkort te koop en dus moeten ook de tienduizenden platen die er staan een nieuwe thuis krijgen. De collectie in de winkel is al overgenomen maar de verzameling oogt nog steeds indrukwekkend. In zijn woonkamer alleen al staan er 60.000 singles alfabetisch gesorteerd. "Ik heb het altijd gehad voor vinyl", zegt Eddy. "Mijn ouders hadden vroeger een café op de Nijvelsesteenweg. Daar hielpen de klanten me de knoppen van de jukebox indrukken om hun liedje te spelen. In elk café stond een jukebox vol platen. Daar moet de liefde ontstaan zijn. Ik was al van jongs af aan zot van platen."





Disco

Op zijn zeventiende was Eddy al dj in de discotheek van zijn broer Jean-Pierre op de Arkenvest in Halle. "Ik was te jong om binnen te mogen maar ik legde er wel de plaatjes op", lacht Eddy. "Maar zo ging ik dus zelf op zoek naar goede muziek en in Gent vond de uitbater van een platenzaak dat ik best zelf een winkel kon beginnen. Ik was begin in de twintig en aan de slag in een verzekeringsfirma. Mijn moeder verklaarde me gek maar ik zette door en vond op de Sint-Rochusstraat in Halle een klein winkeltje. Het was perfect om mijn eerste klanten te ontvangen." Eddy kreeg al snel dj's uit heel de streek over de vloer, op zoek naar nieuwe muziek. "Ik specialiseerde me in de 12 inch-platen en de 45 toeren-singles", legt hij uit. "Disco was eind jaren zeventig populair en import deed het goed. Later veranderde dat allemaal. New Beat en house waren genres die populair werden. De discotheken verdwenen en de megadancings bleven overeind. Intussen was de cd ook aan een opmars begonnen. Maar cd's hebben me nooit veel gezegd."





Altijd tweedehands

Omdat de cd doorbrak, besloot Eddy zijn zaak naar het centrum van de stad te verhuizen. "De glorieperiode van vinyl was voorbij maar ik had de passage in het centrum nodig om cd's te verkopen", zegt hij. "Ik liet de zaak over omdat de cd-verkoop me weinig zei. De naam bleef wel bestaan op vraag van de overnemer en achter de basiliek opende ik dan Eddy's Music Café. Daar kon ik mijn idee van een café combineren met mijn passie." Eddy's Music Café werd later ook overgenomen maar Eddy draaide er nog een tijdje op zondagnamiddag platen toen het een restaurant werd. "Acht jaar geleden wilde ik opnieuw een eigen winkel openen. De vinylmicrobe heeft me nooit losgelaten. Ik had wel een duidelijk concept voor ogen. Nieuw vinyl interesseerde me niet. Ik koos voor tweedehands platen en ging bij de mensen zelf thuis langs. Ze belden me als ze verhuisden, of als er iemand overleden was. Maar ook als ze gewoon geen platenspeler meer hadden. Dan keek ik of er wat interessants tussen zat en ik bood dan een bedrag. Maar als mensen gehecht waren aan een plaat mochten ze die ook houden. De laatste jaren steeg de populariteit van vinyl: platen zijn opnieuw mode. Maar ik heb het na veertig jaar wel gehad. Het is tijd voor iets anders. Ik heb veertig jaar lang nooit eens een weekend vrij gehad omdat ik altijd wel met iets bezig was. Dat zal hopelijk nu wel veranderen. Ik neem ook nog deel aan de gemeenteraadsverkiezingen (Buelinckx is vandaag schepen in Halle, ndvr.). Alles hangt ook af van die verkiezingen. Maar hoe het ook draait, ik zal zeker niet in een zwart gat vallen."