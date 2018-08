"Wij zijn geen verzuurde buren" GEPENSIONEERD KOPPEL BIJT VAN ZICH AF NA VERWIJDEREN GOAL TOM VIERENDEELS

09 augustus 2018

02u32 0 Halle Mathilde (76) en Emiel (77) willen niet gezien worden als de zure buren dankzij wie de goal in de wijk Lamme Guiche-erf is verwijderd. Ze zeggen al zeker vijf jaar tegen hun zin naast het speelpleintje te wonen dankzij jongeren die hen het leven zuur maken.

Het gepensioneerde koppel kocht twintig jaar geleden de bungalow in de wijk aan de Ninoofsesteenweg. "En acht jaar geleden werd het speelpleintje ingericht", klink het. "Na twee jaar begon het uit de hand te lopen. We hebben zeker niks tegen jonge kinderen die komen spelen, maar de goal op het grasplein trok toen oudere tieners aan. Zelfs twintigers zakken af met de wagen. Ze trappen er niet enkel een balletje, maar maken lawaai, drinken alcohol en roken drugs. Een glazen fles wodka lag is aan diggelen op ons terras", aldus het koppel.





Huis bekogeld met wc-papier

Waar het koppel zich het meeste aan ergerde, waren de ballen die op hun dak botsten. "Ze kwamen hun bal dan zelf halen, en kropen over onze haag die daardoor beschadigd raakte", zeggen Mathilde en Emiel. "Zelfs 's nachts liepen ze rond in onze tuin. We waren niet meer op ons gemak en hebben hekken en poortjes gezet om alles af te sluiten. We hebben toen de stad gevraagd om de goal te laten wegnemen." Af en toe werd een bal eens niet teruggegeven. "Zeker omdat ze het op termijn expres leken te doen", gaat het verder. "Als we alle ballen al hadden bijgehouden, hadden we er hier zeker zeshonderd liggen. We vreesden vooral dat onze dakpannen beschadigd gingen raken."





Emiel maakte in oktober van 2016 enkele jongeren duidelijk dat het genoeg moest zijn en weigerde uiteindelijk hen de bal terug te geven. "Enkele dagen later, met Halloween, werden we in ons bed opgeschrikt", zuchten de zeventigers. "We sprongen uit bed en liepen naar buiten en zagen nog net enkele jongeren de hoek omlopen. Ons huis was volledig bekogeld met eieren en rollen toiletpapier. Op die manier worden we hier gewoon weggepest en krijgen ze ons nog in ons graf. Mijn man heeft er zelfs hartproblemen door gekregen."





Tijdje rustiger

Het is toen een tijdje rustiger geweest. "Maar na Pasen dit jaar herbegon de miserie", knikken de twee. "Eind juni weigerden we 's avonds laat opnieuw een bal terug te geven. Toen zijn ze 's nachts op onze garagepoort beginnen stampen. De politie is toen ter plaatse geweest. Dat we is een bal in de tuin vinden, is niet erg, maar we gaan ons huis niet laten afbreken. Op het terras durven we niet meer te zitten en zelfs tijdens de afgelopen weken hielden we de ramen dicht om de televisie te kunnen volgen. We zijn dus blij dat de goal na al die jaren weg is. Tegen spelende kinderen hebben we helemaal niets, maar wel tegen die jongeren die bijvoorbeeld op Stroppen kunnen voetballen."