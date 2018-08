"Wekelijks vul ik 17 zakken met zwerfvuil" VRIJWILLIGSTER MARLYSE WIL PARKEN WEER DOEN SCHITTEREN BART KERCKHOVEN

23 augustus 2018

02u27 0 Halle Met een vuilniszak en afvalgrijper in de hand, trekt Marlyse Hanssens (54) er elke dag op uit in Lembeek. Wekelijks vult ze tot wel 17 zakken met zwerfafval. Vooral in het Kasteelpark is de situatie schrijnend. "Zo spijtig, want het park is prachtig", zegt Marlyse.

Marlyse is een bekend figuur in Lembeek. Op elk moment van de dag kan je haar tegen het lijf lopen gewapend met een grijper en afvalzakken. In haar fluohesje is ze al van ver herkenbaar. "Ik kende niemand toen ik bijna drie jaar geleden naar hier verhuisde", vertelt ze. "Maar de mensen zien me vaak afval opruimen. Dan trakteren ze me op een drankje of een ontbijtkoek. Maar daar doe ik het niet voor."





Marlyse is werkloos en wil vooral niet bij de pakken blijven zitten. "Ik heb jaren gewerkt als secretaresse voor verschillende bedrijfsleiders. Als ik nu ga solliciteren ben ik of te oud of te duur. Maar ik heb zoveel energie die ik ergens kwijt wil. En zo besloot ik op een dag om het pad vanaf het station richting het Sancta Maria Instituut op te ruimen." Marlyse kwam in contact met de directie van de school. "Leerlingen gaan nu met me mee op ronde", zegt ze. "Als ze wat mispeuterd hebben, is dat voor hen een alternatieve straf. Ik kan met de jongeren praten. Ze weten dat ze me niet voor de gek moeten houden. Sommigen durven in hun moedertaal al eens achter de rug praten, maar ik heb in Brussel gewoond. Als ik ze dan met een woordje Turks, Lingala of Marokkaans antwoord schrikken ze." (lacht)





De zwerfvuilrondes van Marlyse brengen haar vaak naar het Kasteelpark. "Op maandagochtend raap ik de lege gescheurde blikken uit de zandbak zodat de kinderen zich niet snijden. Aan het Christusbeeld blijft na een uitgaansavond ook een hoop rommel achter. Dat is spijtig, want het park is zo prachtig. Ik help zelfs mee in het groenonderhoud. Zo haal ik de brandnetels weg, zodat er mooiere bloemen kunnen groeien. Maar in heel Lembeek is er altijd wel werk. Ik heb al eens zeventien zakken gevuld in een week tijd."





Slecht onderhouden

Als Marlyse daarover praat, borrelt meteen de frustratie op. "Het stadsbestuur laat netels snoeien, maar dat lost niets op", zegt ze. "Ze moeten volledig weggehaald worden. In het park groeit zelfs berenklauw dat pijnlijke brandwonden veroorzaakt. Ik kan er zelf van meespreken. Nu willen ze van de Zenneweide aan de overkant een mooi nieuw stukje natuur maken, maar ze kunnen niet eens het Kasteelpark onderhouden." Marlyse heeft een hele lijst voorstellen en ideeën. Bij de gemeenteraadsverkiezingen is ze daarom kandidaat op de lijst Halle 2019 van Yves Demanet. "Ik vind dat schepenen niet naar hun bevoegdheden moeten kijken, maar wel naar hun verantwoordelijkheden. Ik ben zelf een rebel van nature, maar ik wil wel mijn verantwoordelijkheid opnemen en mijn nek uitsteken voor wat ik belangrijk vind."