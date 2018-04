"We willen nog jaren teren op Bruegeljaar" VOL PROGRAMMA VOOR HERDENKING KUNSTSCHILDER MICHIEL ELINCKX

12 april 2018

02u26 0 Halle Volgend jaar zal het 450 jaar geleden zijn dat Pieter Bruegel de Oude overleed. En die herdenking laat men in het Pajottenland, waar de schilder een aanzienlijk deel van zijn inspiratie opdeed, niet aan zich voorbijgaan.

Het overlijden van Pieter Bruegel de Oude zal in heel Vlaanderen herdacht worden, en dan kan het Pajottenland zeker niet achterblijven. Bruegel had namelijk een innige band met de streek. In de laatste jaren van zijn leven - van 1563 tot 1569 - streek de schilder neer in de omgeving rond Brussel. Veel van zijn bekende werken zijn gebaseerd op het landschap van het Pajottenland, zoals het bekende 'Parabel van de Blinde'.





Om er een echt herdenkingsjaar van te maken, sloegen vier Pajotse streekorganisaties (Erfgoed Pajottenland, Toerisme Pajottenland&Zennevallei, Erfgoedcel PZ en PajottenlandPlus), de gemeente Dilbeek en het Kasteel van Gaasbeek de handen in mekaar. Het Kasteel organiseert een expo rond de artistieke erfenis van Bruegel, de gemeente Dilbeek stippelt een wandel- en fietsparcours uit in combinatie met een kunsttentoonstelling. "Het parcours vertrekt aan de kerk van Sint-Anna-Pede", zegt schepen van Toerisme Anneleen Van den Houte. "Onderweg tonen we twaalf unieke werken. De Pedemolen, gekend van het werk 'De ekster op de galg', vormt het eindpunt. Met de tentoonstelling willen we zelfs een internationaal publiek aanspreken."





Live op televisie

Erfgoedcel PZ zal dan weer Bruegelbanketten organiseren. In diverse gemeenten zullen lezingen, workshops of wandelingen op de planning staan, gecombineerd met een maaltijd. PajottenlandPlus wil dan weer de plattelandseconomie versterken. Tegen het voorjaar van 2019 moet er onder meer een Bruegeltoren komen op de Kesterheide in Gooik, waar bezoekers dan het Pajotse landschap kunnen overschouwen. "We werken ook nog een aantal fietslussen uit langs horecazaken en lokale producenten", zegt voorzitter en Gooiks burgemeester Michel Doomst. "Tot slot voeren we ook onderhandelingen met Feratel om livebeelden uit te zenden van het Pajottenland op de openbare omroep. Onze streek moet nog jaren kunnen teren op het Bruegeljaar. Een internationaal publiek? Die kans zit erin. We moeten ons daar alleszins op voorbereiden. Als Japanners naar het Kasteel van Gaasbeek afzakken, moeten ze weten dat er een mogelijkheid is om de ruimere streek te bezoeken."





Nieuw logo

Om de campagne kracht bij te zetten, werd ook een nieuw logo onthuld. De slogan 'Bruegel Leeft 2019. Feest je mee' moet inwoners warm maken voor de vele evenementen. "Via de gemeentelijke infobladen zal een poster verspreid worden, die de inwoners aan hun raam kunnen hangen. Hopelijk wakkeren we het vuur zo aan."