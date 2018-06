"We willen eindelijk antwoorden" VEERTIG SLACHTOFFERS OP PROCES OVER TREINRAMP BUIZINGEN BART KERCKHOVEN

06 juni 2018

02u32 0 Halle Veertig nabestaanden en slachtoffers hebben gisteren de eerste zitting van het proces over de treinramp in Buizingen bijgewoond. Eén van hen is Patricia Vanden Eynde, zus van een van de dodelijke slachtoffers. "We willen na acht jaar eindelijk antwoorden op onze vragen", vertelt ze.

De FOD Justitie was op alles voorbereid in cultureel centrum 't Vondel. Voor een dag was het een zittingszaal van de Halse politierechtbank met 700 zitplaatsen. Politiemensen hielden binnen en buiten een oogje in het zeil, maar een grote toeloop bleef uit. Veertig mensen zaten in de grote cultuurzaal toen de zitting om 9 uur begon. Eerst werden alle burgerlijke partijen officieel genoteerd. Onder hen ook Patricia Vanden Eynde die op 15 februari 2010 haar broer Philippe verloor bij het treinongeval. "Ik vond dat ik hier moest zijn", vertelt ze. "We denken nog elke dag aan Philippe. Ik wacht na acht jaar nog steeds op antwoorden en vraag me af wat er die laatste momenten voor het ongeluk gebeurd is. Ik hoop vooral dat de schuldigen gestraft worden. Dat is volgens mij niet de treinbestuurder, maar wel de NMBS en Infrabel. Zij moesten de veiligheid garanderen op het spoor, maar lieten dat na."





Taalwijziging

Dimitri de Béco, advocaat van treinbestuurder R.V.B., vroeg om een taalwijziging, omdat zijn cliënt het Nederlands niet machtig is. "Acht jaar geleden al heeft hij een taalwijziging aangevraagd tijdens het onderzoek en bij elke gelegenheid herhaalde hij die vraag", aldus De Béco. "Dit is zeker geen vertragingsmanoeuvre."





Procureur Des Konings Anita Vanmolle vond alvast dat de zaak perfect in Halle gepleit kan worden. "Dit dossier sleept al veel te lang aan", repliceerde ze. "De slachtoffers hebben recht op rechtspraak. Bovendien riskeren we de verjaring als nu nog eens heel het dossier vertaald en ingestudeerd moet worden. Er staan drie simultane tolken ter beschikking en essentiële stukken zijn al vertaald. Mocht het ongeluk in Tubeke gebeurd zijn, zou men een Nederlandstalige treinbestuurder nooit doorsturen naar een andere rechtbank."





Advocaat de Béco weerlegde nadien nog dat de verdediging met de verjaring een straf voor hun cliënt probeerde te ontwijken. Opmerkelijk genoeg waren er ook Franstalige burgerlijke partijen die zelf om een proces in Halle vroegen. "Maar schakel dan wel tolken in die ook op de hoogte zijn van de technische en juridische termen", aldus slachtoffer Anita Mahy.





Het is nu aan politierechter Dina Van Laethem om de knoop door te hakken. Op vrijdag 29 juni is er een eerste vonnis waarbij duidelijk wordt of de zaak verder in Halle behandeld wordt.