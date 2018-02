"VTM mag huwelijk gerust betalen" DEBBY EN KOEN NIET IN BLIND GETROUWD, MAAR WEL EEN KOPPEL ROBBY DIERICKX

08 februari 2018

02u27 0 Halle Allebei niet geselecteerd voor Blind Getrouwd, maar nu wel een koppel. Nadat Debby Verbeeck uit Kapelle-op-den-Bos en Koen De Cooman uit Halle te horen kregen dat ze niet mochten deelnemen, vonden ze elkaar via een datingsite. "Als VTM nog een huwelijk wil betalen, dan mag ze zeker bij ons aankloppen."

Veel geluk in de liefde had de 27-jarige Debby Verbeeck de voorbije jaren nog niet en daarom besloot ze zich enkele maanden geleden in te schrijven voor het VTM-programma Blind Getrouwd, waarbij relatie-experts een 'match' zoeken tussen twee vrijgezellen en ze - zonder elkaar gezien te hebben - voor het altaar plaatsen. "De voorbije edities bleek dat succesvol, want enkele koppels zijn nog steeds getrouwd", aldus Debby. "Ik wilde mijn liefdeslot dan ook in de handen van relatiekenners leggen."





Afhaken door vriendin

Maar in september kreeg Debby echter geen al te best nieuws. De programmamakers lieten haar immers weten dat ze niet geselecteerd werd. "En dus ging ik via een datingsite op zoek naar de ware liefde. Op die manier vond ik begin oktober Koen De Cooman (32)."





Wat Debby op dat moment nog niet wist, was dat de Hallenaar zich eveneens ingeschreven had voor Blind Getrouwd. "Voor het tweede jaar op een rij, trouwens", aldus Koen. "Bij de vorige editie mocht ik naar het kennismakingsgesprek, maar moest ik afhaken omdat ik inmiddels een vriendin had. Toen die relatie wat later spaak liep, schreef ik me opnieuw in. In september bleek echter dat ik er dit jaar niet bij was."





Meteen gespreksonderwerp

Na enkele dagen te hebben gechat, besloten Debby en Koen midden oktober op date te gaan. "We hadden meteen een gespreksonderwerp, want tijdens die eerste date zei ik dat ik me vergeefs ingeschreven had voor Blind Getrouwd", herinnert Koen zich nog goed. "Toen bleek dat ook Debby niet geselecteerd werd voor het VTM-programma was het ijs gebroken (lacht)."





Ondertussen is het koppel ruim drie maanden samen. "Natuurlijk zijn we nu tevreden dat we uiteindelijk niet mochten deelnemen aan Blind Getrouwd, want anders hadden we elkaar hoogstwaarschijnlijk nooit gevonden. Tenzij ze ons aan mekaar gekoppeld hadden (lacht)", zegt Debby nog. "Eigenlijk telt Blind Getrouwd dit jaar geen vijf maar wel zes koppels. De vijf die deelnemen aan het programma gaan trouwen, voor ons is het nog even wachten. Maar als VTM nog een huwelijk wil betalen, dan mag de zender zeker bij ons aankloppen (lacht)."





Ze mogen beiden dan wel niet geselecteerd zijn voor Blind Getrouwd, toch volgen Debby en Koen het programma op de voet. "Samen kijken lukt ons niet omdat we elkaar meestal alleen in het weekend zien, maar op maandagavond sturen we tijdens de uitzending wel veel berichtjes naar mekaar. Het is toch wat speciaal, wetende dat we daar samen of één van ons twee hadden kunnen staan", besluit Debby.