"Voetbal op groot scherm: véél meer sfeer" CAFÉBAZEN PAKKEN UIT OP POSSOZPLEIN EN BEESTENMARKT BART KERCKHOVEN

30 mei 2018

02u35 0 Halle In Halle zal er tijdens het WK Voetbal voor de Rode Duivels gesupporterd kunnen worden voor grote schermen op het Possozplein en de Beestenmarkt. "Een groot scherm levert zoveel meer sfeer op", zeggen cafébazen Bram Boon en Siem Dedobbeleer. Ook aan café Vaantjesboer zal er op groot scherm gekeken worden, maar op de Grote Markt zal er geen scherm meer staan.

Cafébaas Bram Boon van De Sleutel en collega Siem Dedobbeleer van De Kelt kijken al uit naar de eerste wedstrijd van de Rode Duivels. Ze besloten samen te werken voor het WK en laten een groot scherm aanrukken. Hun voorgangers deden dat de voorbije grote tornooien ook al. "Een wedstrijd van de Belgen op een groot scherm is een feest voor de supporters", weet Bram. "We zetten enkele togen buiten en een plaatselijk hamburgerkraam is ook al geboekt."





Op 23 juni spelen de Belgen om 14 uur hun tweede groepswedstrijd tegen Tunesië. Dat het uitgerekend dat weekend braderie is in het centrum is geen probleem volgens het duo. "De familie Severs staat hier dan met enkele kermisattracties", weet Siem. "Dan kunnen de kinderen op de molens terwijl de ouders de Rode Duivels aanmoedigen. De speelplaats van het Heilig Hart&College zal tijdens de braderie wel tijdelijk een parking zijn maar die doorgang zal verzekerd zijn."





Plein is groot genoeg

Nog een andere verandering is het feit dat het toerismekantoor in grote containers op een deel van het plein gevestigd is nu het Historisch Stadhuis gerestaureerd wordt. "Maar het plein is groot genoeg om een massa volk te verwelkomen", zegt Bram. "We hebben er geen seconde aan getwijfeld om dit opnieuw te organiseren."





Supporters kunnen in De Kelt en De Sleutel vooraf al zuipkaarten aanschaffen die geldig zullen zijn tijdens de wedstrijden. Wie dat doet krijgt er meteen een T-shirt van de Belgen bij.





Op de Beestenmarkt heeft ook cafébaas Bruno Vandierendonck al zijn groot scherm vastgelegd. De baas van café Vaantjesboer belooft de klanten na de winst van de Belgen te trakteren. Ook dat scherm bleek tijdens de grote tornooien een trekpleister te zijn voor de voetbalfans.





Dit jaar staat er op de Grote Markt geen groot scherm meer. De cafébazen hadden wel plannen maar een samenwerking sprong op het laatste moment af. "We stelden het stadsbestuur nog voor om een groot scherm aan onze gevel te hangen maar dat mag niet", zegt cafébaas Jurgen De Schouwer van café De Fazant.





"Het is spijtig maar de wedstrijden zullen natuurlijk wel in het café uitgezonden worden. Dan moeten we daar maar een feestje bouwen."