"Verkeerswet zal veelplegers zware straf besparen" POLITIERECHTER KLAAGT "GODSGESCHENK VOOR PROCEDUREPLEITERS" AAN BART KERCKHOVEN

07 juni 2018

02u34 0 Halle De nieuwe verkeerswet die hardnekkige verkeersovertreders zwaarder moet straffen, zal hen daar door een fout net van sparen. Dat zegt politierechter Johan Van Laethem. "Een godsgeschenk voor procedurepleiters", noemt hij het.

De verkeerswet werd opgesteld om mensen die meerdere verkeersovertredingen op korte termijn begaan, daar ook zwaarder voor te straffen. Het komt er eigenlijk op neer dat je je na een inbreuk maar beter drie jaar koest houdt, anders wacht je sowieso een rijverbod van drie maanden, medische en psychologische testen, en het opnieuw afleggen van je rijexamens. Maar er is een fout in de nieuwe wet geslopen, en dat heeft politierechter Johan Van Laethem deze week zelf mogen ondervinden.





Afgelopen maandag moest S.G. voorkomen in de Halse politierechtbank nadat hij op 16 maart van vorig jaar te snel gereden had op de Ninoofsesteenweg, terwijl hij toen al een rijverbod van één maand en 45 dagen moest uitzitten. De nieuwe verkeerswet was dus van toepassing op hem. Maar veel effect heeft die niet gehad. S.G. werd al op 11 juni 2014 veroordeeld en liep tegen de lamp op 16 maart 2017. Strikt genomen moest hij dus zwaarder veroordeeld worden omdat er nog geen drie jaar verstreken was tussen die eerste veroordeling en de nieuwe feiten. Maar binnen de aangepaste wet wordt de tijd nu gemeten tussen twee veroordelingen. En de tweede veroordeling van S.G. kwam er afgelopen maandag - bijna vier jaar na de vorige, dus. "Pientere advocaten zullen de zaken natuurlijk rekken en steeds in hoger beroep gaan, om zo een strenge straf voor hun cliënt te ontlopen", kaart politierechter Johan Van Laethem aan.





In de zaak van S.G. is een kleine nuance wel op zijn plaats. De man werd in het verleden al 21 keer veroordeeld, en kon met zo'n verleden zijn straf dus moeilijk ontlopen. Hij kreeg bij verstek zes maanden cel, achttien maanden rijverbod en een boete van 4.000 euro. Ook moet hij zijn theoretisch en praktisch examen opnieuw afleggen.





Geen onderzoeken

"Maar het medisch en psychologisch onderzoek dus niet", zegt Van Laethem. "Gezien de feiten zou het vreemd zijn om die op te leggen (een snelheidsovertreding is niet de zwaarste inbreuk, red.). Maar mocht de wet toegepast worden zoals het de bedoeling was, dan zou ik verplicht geweest zijn om die onderzoeken te bevelen."





Er wordt vaak gesproken over de 'wet voor de verbetering van de verkeersveiligheid'. Maar Van Laethem herdoopte die intussen al openlijk tot de 'wet tot verslechtering van de verkeersveiligheid'. "Omdat het om een blunder van de wetgever gaat", zegt hij. "Het is een absurde situatie. Rechters kunnen niet in een glazen bol kijken. Wij weten ook niet wanneer een veroordeling er komt, en dus heeft het ook geen enkele zin om de tijdsduur tussen de vorige en de nieuwe veroordeling als referentie te gebruiken. Ik hoop dan ook dat er zo snel mogelijk aan die wet gesleuteld wordt. Want wie nu twee keer in relatief korte tijd betrapt wordt op dronken rijden, kan zijn bijkomende straf ontlopen wanneer zijn zaak op de lange baan geschoven wordt. En dat mag echt niet de bedoeling zijn."