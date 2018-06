"Verdriet slijt, zeggen ze. Bij ons niet" TIEN JAAR NA DE DOOD VAN WIELRENNER BENNY GOOSSENS (22) BART KERCKHOVEN

09 juni 2018

02u34 0 Halle "Sinds ik hem moest afgeven, kan ik geen wielerwedstrijd meer zien." Maandag zal het tien jaar geleden zijn dat wielrenner Benny Goossens op zijn 22ste met de fiets verongelukte in Halle. Zijn overlijden proberen ouders Pierre Goossens (83) en Jenny Willemyns (73) nog altijd een plaats te geven. "Benny is nooit uit onze gedachten geweest."

Woensdag 11 juni 2008: Benny Goossens keert terug van de fietsenmaker in Moerbeke. Op de hoek van de Felix Steenstraat en de Louis Vanbeverenstraat in Halle botst hij met zijn koersfiets tegen een vrachtwagen. Benny is op slag dood.





Vrienden en familie kwamen die avond samen op de plaats van het ongeval. "Ik herinner me zelf amper nog wat er in die eerste uren gebeurd is", vertelt Jenny. "Een vriendin die daar woont, heeft me opgevangen. Ik was helemaal van slag." Pierre voelt nog altijd boosheid wanneer hij terugdenkt. "We hebben nooit geweten wat er echt gebeurd is", zegt hij. "De chauffeur heeft zijn vrachtwagen na het ongeval drie keer verplaatst, en de zaak werd later geseponeerd. Alsof het Benny zijn fout was. Het plan was om met de wagen naar de fietsenmaker te gaan, maar Benny wilde het met de fiets doen. Hij reed nog maar net opnieuw na een ziekte, maar pakte al meteen prijzen. En net dan gebeurt zoiets."





Tien jaar later heeft Benny nog altijd een plaats in de woonkamer van Jenny. "Ze zeggen dat verdriet slijt, maar bij mij niet", klinkt het. "Ik denk nog elke dag aan mijn zoon. Hij was een prachtige gast die door heel wat mensen graag gezien was. Hij koerste graag, maar werkte ook hard. Ik heb een vitrinekast waar ik herinneringen aan hem in bewaar. Zijn schoenen en drinkbus, foto's en andere spullen. Ik ga nog vaak naar het kerkhof om wat te praten met hem. Ik mis Benny nog steeds."





Kruisje werd tegel

De ouders van Benny plaatsten destijds ook een kruisje op de plaats van het ongeval, maar dat moest van het stadsbestuur weggehaald worden. In ruil kreeg de jonge wielrenner als één van de eersten in de stad een gedenkteken in de stoep. En die steen is ook vandaag nog altijd belangrijk voor Jenny. "Het ergste zou zijn dat Benny vergeten wordt", zegt ze. "Daarom vond ik dat nodig. Hij betekende voor heel wat mensen toch iets. Ook aan die steen sta ik vaak bij Benny stil. We leggen er dan een bloemetje en plaatsen een kaarsje... Jammer genoeg zijn er ook mensen die dat dan gewoon wegnemen. Dat is natuurlijk het nadeel aan zo'n tegel in de grond."





Naar de koers kan Jenny sinds de dood van haar zoon niet meer kijken. "Ik denk meteen aan Benny", zucht ze. "Soms zap ik wat tijdens de reclame en zo kom ik al eens op een wielerwedstrijd uit, maar dan krijg ik meteen kippenvel. Toen die jongen in Parijs-Roubaix neerviel (Michael, Goolaerts, die bezweek aan een hartstilstand, red.) kwam alles opnieuw naar boven. Ik leef vooral mee met die ouders. Je zoon afgeven terwijl hij zijn beste jaren moest beleven... Dat is ontzettend hard."





Vrienden stopten met fietsen

Ook bij Wielerclub Jonge Rakkers Vollezele kwam de klap destijds hard aan. "De gasten in die ploeg waren vrienden van elkaar", aldus Pierre. "Benny lag goed in de groep. Die jongens hebben nadien nog een kader afgegeven met hun namen erop. Verschillende renners zijn na de dood van Benny ook gestopt omdat ze bang geworden waren. Als je jong bent, denk je dat je niets kan overkomen. Maar het ongeval van Benny heeft veel mensen aan het denken gezet."





Vandaag probeert Jenny de dood van haar zoon nog altijd een plaats te geven. "Ik heb echt diep gezeten. Maar de geboorte van de kleinkinderen heeft me nieuwe kracht gegeven. Daar haal ik echt energie uit. Ik werk ook als vrijwilligster in het ziekenhuis in Halle en ook dat verzet de gedachten. Maar Benny is ook na tien jaar nog nooit uit mijn gedachten geweest."