"Veilig en proper carnaval moét gepromoot worden" HALATTRACTION ONTWERPT ZELF BIERVILTJE-MET-EEN-BOODSCHAP BART KERCKHOVEN

03 februari 2018

02u59 0 Halle Carnavalsorganisator Halattraction heeft dit jaar zelf een bierviltje ontworpen dat feestvierders waarschuwt voor de gevaren van alcohol en drugs. Jarenlang waren het scholieren die de gekste slogans en tekeningen bedachten, maar die interesse blijkt weggeëbd te zijn. "Maar de boodschap is te belangrijk en dus gingen we zelf aan de slag", zegt Bart Mary.

Voor het eerst in vijftien jaar staat er dus geen creatieve slogan van een Halse scholier op het bierviltje dat Halattraction traditiegetrouw verspreid. Op de 150.000 exemplaren staat nu kort en bondig 'Veilig en Proper'.





Het bierviltje werd in 2003 gelanceerd, voornamelijk om jongere feestvierders te sensibiliseren nadat een 17-jarige jongen overleden was aan onderkoeling, een gevolg van alcoholgebruik. Leerlingen van de Halse scholen dienden elk jaar tientallen ontwerpen in, maar die interesse is na verloop van tijd weggeëbd. Twee jaar geleden riep Halattraction de scholen zelf nog op om na te denken over een project dat dezelfde boodschap kon verspreiden, maar door tijdsgebrek kwam dat niet meer rond. "We hebben nu beslist om zelf een boodschap op het bierviltje te drukken", zegt Bart Mary, woordvoerder van Halattraction. "We vinden nog steeds dat we in Halle een veilig en proper carnaval moeten promoten. Die woorden op een bierviltje kunnen zowel jong als oud aan het denken zetten in de aanloop naar het feest. Net als in de voorbije jaren zullen de bierviltjes verdeeld worden in de lokale cafés."





Nieuwe affiche

Intussen werd ook de nieuwe affiche onthuld. Die is opnieuw van de hand van Nele Detobel. Zij koos voor een beeld van een mooi uitgedost lid van De Mannen van de Met, dat van zaterdag 10 maart tot en met maandag 12 maart opnieuw duizenden bezoekers naar de stad moet lokken.





De opstelling van de stoet blijkt ook licht gewijzigd te zijn. "Op de Jubellaan werden plantvakken geplaatst, en dus moeten de groepen uitwijken naar onder meer de Brouwerijstraat", zegt Kim Timperman van Halattraction. "Ook de Duezstraat en de Veldstraat zullen standplaatsen voor het vertrek worden. Dit om veiligheidsredenen, want de hulpdiensten moeten altijd vrije doorgang krijgen." De stoet zal, net zoals vorig jaar, de Vandenpeereboomstraat aandoen. Dat werd immers goed onthaald door de toeschouwers.





Intussen maken Prins Chris III en Prinses Christel I zich op voor de verbranding van hun heerschappij, samen met de gillesgroepen, en dit op zaterdag 24 februari, vanaf 21.33 uur op de Grote Markt. "Dan zal ook de verlichting in het carnavaleske decor aan het Historisch Stadhuis branden", vertelt Koen Dedoncker van Halattraction. "En we zetten dan ook al één van de reuzenschermen neer op de markt, waar afgeteld zal worden naar het grote feest. Tijdens Carnaval Halle zullen er geen reuzenschermen meer op de kermis staan, maar op de Grote Markt plaatsen we er in totaal drie, zodat iedereen tijdens het feest zo goed mogelijk geïnformeerd kan worden."