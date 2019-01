“Vaststellingen niet concreet genoeg”: uitspraak zet kwaad bloed bij rechter TVP

10 januari 2019

01u49 0

M.R., een man die het op 15 januari 2018 te bont maakte op de Auguste Demaeghtlaan in Halle verscheen woensdag voor de Halse politierechter. De chauffeur reed over een witte volle lijn, gebruikte zijn richtingaanwijzer niet en reed aan onaangepaste snelheid. “Maar die onaangepaste snelheid wordt door de verbalisanten niet voldoende geconcretiseerd”, sprak de verdediging. De rechter kon niet echt lachen met die uitspraak. “Ze reden volgens hun ongeijkte snelheidsmeter vijftig kilometer per uur, terwijl de bestuurder dan van hun weg reed”, zei de rechter. Hij sprak een boete van 400 euro uit, waarvan 160 euro met uitstel. De man moet zijn wagen ook 14 dagen aan de kant laten staan.