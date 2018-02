"Tijd om lambiek weer te brouwen met 'krieken van bij ons'" HORAL EN PROVINCIE WILLEN TEELT TERUGHALEN UIT OOST-EUROPA MICHIEL ELINCKX

14 februari 2018

02u32 0 Halle Lambiekbier, trots van het Pajottenland en de Zennevallei. Maar de essentiële Schaarbeekse Kriek wordt wel al jaren geteeld in... Oost-Europa. Het Provinciaal Proefcentrum Pamel wil die teelt nu terug naar eigen streek halen, door een efficiëntere teel- en plukmethode te ontwikkelen.

De Schaarbeekse Kriek lag in de jaren 80 en 90 aan de basis van het succes van lambiekbier. Maar arbeidsintensieve pluktechnieken haalden de teelt in onze regio finaal onderuit. De krieken werden te duur en brouwers weken uit naar Oost-Europa voor hun bevoorrading. Tegenwoordig wordt jaarlijks meer dan honderd ton krieken uit onder meer Tsjechië naar ons land ingevoerd.





Maar De Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambiekbieren (HORAL) en de provincie Vlaams-Brabant slaan de handen nu in mekaar om de Schaarbeekse Kriek opnieuw in eigen regio te telen. En die plannen zijn al behoorlijk concreet. Zo wordt er in het Proefcentrum Pamel een proefveld aangelegd van 1,3 hectare. "Daar hopen we nieuwe snoeitechnieken te vinden", zegt Yves Hendrickx van het Proefcentrum. "Ook de pluktechnieken moeten efficiënter als we de Schaarbeekse Krieken voor een scherpere prijs willen aanbieden. Een struikvariant zou ideaal zijn, want dan kan er mechanisch gesnoeid worden. Of dit zal lukken, valt nog af te wachten. Maar tegen 2020 willen we onze eerste oogst binnenhalen. Daarna kunnen we de snoei- en pluktechnieken uitbreiden naar andere velden. Zo knopen we weer aan met een mooie traditie."





De provincie Vlaams-Brabant pompt 113.000 euro in het project, dat in totaal 174.000 euro kost. "Volgende maand starten we met de inplanting", vervolgt Hendrickx. "Naast de snoei- en pluktechnieken kijken we ook naar de andere eigenschappen van de krieken. Hebben ze de juiste smaak? Zijn ze bestand tegen bepaalde ziekten? Pas als al die factoren juist zitten, kunnen we voortgaan. We zullen ook ten rade gaan bij lokale wijndomeinen, zoals Dappersveld in Pepingen. Zij kunnen ons tonen hoe ze hun druiven op een efficiënte manier oogsten."





Krieken in de tuin?

De provincie kijkt intussen ook naar de inwoners. Om het project van de grond te krijgen, wordt immers gezocht naar jonge zaailingen van de Schaarbeekse Kriek. "In bijna elke gemeente vind je wel iemand die Schaarbeekse Krieken staan heeft", klinkt het. "En wij kunnen nog zaadjes van de fruitsoort gebruiken." Wie in de wijde regio van het Pajottenland of de Zennevallei Schaarbeekse Krieken heeft staan, mag dat dus melden aan het Proefcentrum Pamel via 054/32.08.46, of proefcentrum.pamel@vlaamsbrabant.be.