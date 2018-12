“Tegen die prijzen kunnen we niet concurreren” Ook tearoom Servais verliest klanten aan buurtrestaurant Bart Kerckhoven

11 december 2018

14u17 5 Halle “Mijn omzet is met dertig procent gedaald sinds het buurtrestaurant opende.” Uitbaatster Carine Goubert van tearoom Servais op de Grote Markt windt er geen doekjes om. Het buurtrestaurant kost haar klanten. Ze vraagt dan ook dat het gewone tarief voor de maaltijden verhoogd wordt. “Ik kan niet concurreren tegen die prijzen”, zegt ze.

Vorige week bleek dat het buurtrestaurant naast cultureel centrum ’t Vondel sinds de opening eind augustus heel populair is. Gemiddeld komen er tot 140 mensen eten. Maar de keerzijde is wel dat het de Halse horeca klanten kost. Uitbater Eddy De Greef van taverne Retro bevestigde dat al en hij is niet alleen. Ook Carine Goubert van tearoom Servais voelt dat de klanten wegblijven. Ze baat samen met haar dochter de zaak vier jaar uit op de Grote Markt. “De omzet in onze tearoom is op twee maanden met dertig procent gedaald”, zegt ze. “Vooral ’s middags merken we dat er minder klanten zijn. We serveren onder andere spaghetti, croque monsieurs en slaatjes. Er komen vooral oudere klanten over de vloer. Maar die gaan dus naar het sociaal restaurant om het veel goedkoper is. Ik kan hen zelfs begrijpen want iedereen denkt natuurlijk aan zijn portefeuille. Ik ben al helemaal niet tegen het principe van een buurtrestaurant. Mensen die het financieel moeilijk hebben moeten zeker de kans krijgen om ook ergens betaalbaar te kunnen eten. Maar de gewone tarieven liggen gewoon veel te hoog. Daar kan ik niet tegen concurreren.”

Carine vreest zelfs de komende maanden. “Als het zo verder gaat moet ik wel over de toekomst van onze tearoom nadenken”, weet ze. “Gelukkig hebben we nog vaste klanten die een koffie komen drinken en ook de in de namiddag komen mensen een wafel of een pannenkoek eten maar ’s middags is het hier veel te rustig. Ik heb zelfs al de dagschotels van het menu gehaald en de kaart aangepast om toch wat mensen aan te trekken. Ik kan alleen maar hopen dat het stadsbestuur begrip heeft voor de situatie en met de uitbater aan tafel gaat zitten.”

Carine hoopt nu vooral tijdens de eindejaarsperiode een deel van het verlies goed te maken. “We doen ook open tijdens de koopzondagen op 16, 23 en 30 december”, legt ze uit. “Dan verwacht ik toch heel wat klanten te bedienen. Maar als het zo verder gaat moeten we echt wel eens nadenken over de toekomst van Servais.”

OCMW-voorzitter Christophe Merckx (CD&V) gaf na een eerste raad van bestuur over het buurtrestaurant mee dat de komende maanden aan de tarieven in het restaurant niet geraakt zou worden.

