't Soethuys week langer dicht na brand 18 mei 2018

02u55 0 Halle Restaurant 't Soethuys blijft een week langer dicht dan gepland. De zaak werd vorige week getroffen door een brand. De rookschade blijkt groter dan gedacht, waardoor de zaakvoerders pas volgende week woensdag kunnen heropenen.

Het restaurant op de Grote Markt werd vrijdagvoormiddag getroffen door een brand in de keuken. De brandweer kon het vuur snel doven, nadat de twee zaakvoerders zelf nog met gevaar voor eigen leven de schade probeerden te beperken. Maar toen was het kwaad al geschied: de hele zaak had zich met rook gevuld.





Een schoonmaakfirma had dan ook de handen vol met de opkuis. "Met 15 personen hebben ze drie dagen alles gegeven", weet medezaakvoerder Christophe Willaert. "Maar vandaag (gisteren red.) heropenen was te optimistisch. Er moet nog zeker twee dagen geverfd worden en nadien moeten we aan de slag om alle ingrediënten en ander eten aan te vullen. Daarnaast moeten de friteuse, enkele kleine keukentoestellen en enkele frigo's vervangen worden."





De zaakvoerders hoopten slechts vier dagen te moeten sluiten, met een omzetverlies tot 35.000 euro tot gevolg. Zo'n 560 reservaties moesten geannuleerd worden. Daar komen nu dus zes dagen bij, met een veelvoud van het verlies tot gevolg. "Gelukkig hebben we begripvolle klanten", besluit Willaert. "We krijgen veel steunbetuigingen." (TVP