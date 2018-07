"Stilaan groter dan carnaval" HORECA PIKT GRAANTJE MEE VAN WK-SUCCES RODE DUIVELS BART KERCKHOVEN

02u29 0 Halle De horeca pikt zijn graantje mee van het succes van de Rode Duivels op het WK. Bij elke wedstrijd komen meer mensen naar de grote schermen en neemt het feestgedruis toe. Vandaag warmt Yves Segers in Halle zelfs het publiek op.

In het centrum van Halle vierden duizenden fans vrijdagavond uitbundig de overwinning tegen Brazilië. "Ik schat dat hier toch zeker tot zesduizend mensen supporterden", zegt cafébaas Bruno Vandierendonck van café Vaantjesboer. "Aan mijn café alleen al stonden een duizendtal fans. Het wordt alleen maar beter. Nu kunnen we ook financieel wat meeprofiteren, want we hebben allemaal fors geïnvesteerd om die grote schermen mogelijk te maken. De huurprijs ervan moet je ook terugverdienen. Alles wat nu nog komt, is mooi meegenomen. Ik ben zelf hevig supporter van de Rode Duivels, maar als cafébaas ben ik zeker ook blij met hun prestatie."





Wat verderop op de Grote Markt is hetzelfde geluid te horen. "Elke match komen meer mensen kijken", zegt cafébaas Jurgen De Schouwer van De Fazant. "De tweede groepswedstrijd (tegen Tunesië, red.) was een schot in de roos, maar de matchen tegen Japan en Brazilië waren natuurlijk buiten categorie. De Grote Markt stond bomvol. We vergelijken het hier graag met carnaval, maar het feest dat nu gevierd wordt na de wedstrijden is stilaan groter aan het worden. Net daarom trekken we dinsdag (vandaag, red.) alle registers open. Radio Victoria levert al het hele WK de muziek op de Grote Markt en heeft nu Yves Segers gestrikt om de markt op te warmen voor de match tegen Frankrijk. We maken ons op voor nog een feestje."





Langer feesten

Ook in Dilbeek zijn ze blij met het succes van de nationale ploeg. "We merken een stijgend aantal toeschouwers aan ons grote scherm", zegt Swa Devos, uitbater van café De Living. "Tegen Brazilië stonden 1.500 supporters aan ons groot scherm. Tegen Frankrijk hopen we op nog meer Rode Duivels-fans. Hoe verder onze nationale ploeg geraakt, hoe beter voor de horecazaken. Wij zien onze omzet enorm stijgen. Tijdens de groepsmatchen kwamen we toe met 30 vaten bier. Tegen Brazilië hadden we 50 vaten bier nodig. En het feestje duurde tot 2 uur 's nachts. We moeten wel opletten met geluidsoverlast."





In Halle heeft burgemeester Dirk Pieters (CD&V) weer een afwijking toegestaan. Net als na Brazilië mag aan de grote schermen tot 23.30 uur muziek klinken, op de Grote Markt is dat zelfs tot 2 uur. De cafés mogen een uur langer open blijven, tot 2 uur in plaats van 1 uur.