“Stadsbestuur, doe ons geen extra concurrentie aan” Uitbaters verenigen zich in nieuw platform Halle voor Horeca Bart Kerckhoven

23 december 2018

13u35 4 Halle De Halse horeca verenigt zich in het platform Halle voor Horeca en stuurt meteen een duidelijke kerstboodschap naar het stadsbestuur. “Overleg met ons en doe ons geen extra gesubsidieerde concurrentie aan”, klinkt het. Na de opening van het sociaal restaurant en Pand 356 vinden de uitbaters dat er niet naar hen geluisterd wordt.

“Het openen van een buurtrestaurant met dumpingprijzen en het ondersteunen van een vzw café is een extra druppel in een reeds overlopende emmer.” Zo begint de kerstboodschap van het nieuwe platform Halle voor Horeca. De boodschap is in de eerste plaats gericht aan het stadsbestuur. “Omdat er te weinig overleg is met ons”, zegt Bram Boon, zelf cafébaas in Halle. “De opening van het sociaal restaurant in ’t Vondel heeft wel degelijk gevolgen voor ons. De prijzen in het restaurant liggen veel te laag. Door allerlei subsidies kunnen ze de prijzen zo laag houden, maar voor ons is dit oneerlijke concurrentie van ons eigen stadsbestuur. We zijn wel voorstander van een buurtrestaurant met democratische prijzen voor bepaalde doelgroepen, maar de normale tarieven moeten omhoog.”

Geen overleg

Ook Pand 356 kost de horeca klanten. De culturele pop-up heropende in het oude Belgacom-gebouw de deuren. “Het is een café met steun van de stad”, zegt cafébaas Bruno Vandierendonck. “Maar dat is niet eerlijk. Als wij iets willen organiseren, moeten we een hele waslijst aan formulieren invullen en vergunningen aanvragen. We vragen ons af of de mensen van Pand 356 ook die weg moesten bewandelen. Ook daar is de drank goedkoper dan in de gemiddelde horecazaak. Wij betalen intussen wel verschillende taksen om open te mogen zijn. We hebben het gevoel dat we zo steeds voor voldongen feiten gesteld worden. Overleg is er niet en dat moet dringend veranderen. Er zijn ook nieuwe mensen die hier een horecazaak openen en die moeten ondersteuning krijgen van de stad, geen tegenwerking. Het gaat niet enkel om cafés maar ook eetgelegenheden. Samen staan we sterker.”

Dialoog

Intussen heeft het platform van Halle al 35 horecazaken bereikt. Cafés, tavernes en tearooms uit heel Groot-Halle sluiten zich aan. “Omdat het tijd wordt om ons te laten horen”, zegt Bram Boon. “We verwachten dat het stadsbestuur een dialoog met ons wil aangaan. Nu een nieuwe legislatuur start en we een nieuwe schepen voor lokale economie krijgen, willen we duidelijk maken dat er in de toekomst ook aan ons gedacht moet worden. De horeca is belangrijk voor een stad als Halle en dan verwachten we dus ook wel meer van het stadsbestuur.” Het platform heeft intussen al een Facebookpagina opgericht en via horecahalle@outlook.com kunnen geïnteresseerde horeca-uitbaters zich aansluiten.

LEES OOK: “Tegen die prijzen kunnen we niet concurreren”

LEES OOK: Buurtrestaurant in Cultuurcafé populairder dan verwacht