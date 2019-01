‘Redder van de Villa’ Servais Geert De Poorter krijgt Persprijs Ivo Blijkers Bart Kerckhoven

31 januari 2019

Geert De Poorter, de nieuwe eigenaar van de Villa Servais, heeft van de Halse Persclub de Persprijs Ivo Blijkers gekregen. Die prijs reikt de vereniging van journalisten uit de Zennevallei elk jaar uit aan een persoon of vereniging die Halle op een positieve manier in het nieuws bracht. De familie De Poorter is sinds 2016 eigenaar van de beschermde Villa Servais en wil het monument een nieuw leven geven als cultuurzaaltje maar ook bed and breakfast en woning. De grote restauratie start in de loop van dit jaar maar De Poorter organiseerde intussen al heel wat acties om de Villa Servais onder de aandacht te brengen. Zo werd er champagne verkocht om kleinere ornamenten te restaureren en werd er het voorbije jaar ook een documentaire gedraaid met getuigenissen van mensen die ooit iets met de bekende villa te maken hadden. De Poorter was blij met de erkenning. De Persclub zette tijdens de uitreiking ook erevoorzitter Felix Merckx in de bloemetjes. Hij stopte vorig jaar na veertig jaar journalistiek met het schrijven van artikels en het maken van foto’s.