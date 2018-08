"Politiek is niet alleen files oplossen" MONDIAAL HALLE WIL WERELDPROBLEMEN ALS FIJNSTOF OP AGENDA ZETTEN BART KERCKHOVEN

02u31 0 Halle Een groepje Hallenaren wil de wereldproblemen op de politieke agenda zetten in eigen stad en heeft daarom een pop-up-ambassade geopend. "Partijpolitiek is ons ding niet maar we hopen wel dat onze suggesties de verkiezingsprogramma's halen", klinkt het in 'De Ambassade'.

Ferdinand Leys, Hilde Rooselaer en Jean-Pierre Laus gaan wel erg ver om hun boodschap in de aanloop naar de verkiezingen te verkondigen. Ze openen een pop-up-ambassade in de Kardinaal Cardijnstraat waar iedereen op donderdagochtend binnen kan stappen. "We geven de mensen geen stemadvies maar wel het advies om te gáán stemmen", zegt Hilde. "We willen de inwoners bewust maken van het feit dat je ook lokaal niet voor een figuur stemt, maar wel voor een programma. Dat wordt tijdens gemeenteraadsverkiezingen al eens vergeten."





Samen met enkele gelijkgezinden verenigden ze zich in de werkgroep Mondiaal Halle. De Ambassade zal een uitvalsbasis zijn waar iedereen op donderdag kan binnenstappen. "De inwoners kunnen hier terecht met suggesties, opmerkingen en vragen over ons project", zegt Jean-Pierre. "We willen hen laten praten zonder verplichtingen."





Net als heel wat verenigingen en organisaties heeft Mondiaal Halle een memorandum uitgewerkt. Daarin wordt aan een nieuw gemeentebestuur aandacht gevraagd voor mensenrechten, de bestrijding van milieuvervuiling en een antiracismebeleid. Het zijn thema's die vandaag amper de agenda bepalen. "Dat willen we veranderen", zegt Hilde. "Ik lees in de verkiezingsfolders vaak over een mobiliteitsprobleem in de stad, maar een standpunt over de opvang van vluchtelingen vind je nergens. Dat klopt niet en dus willen we niet alleen de burger bereiken, maar ook de mensen die vandaag verkiezingskandidaat zijn."





Fijnstof en vluchtelingen

Ook Ferdinand Leys is ervan overtuigd dat wereldproblemen ook in een kleine stad als Halle aangepakt kunnen worden. "Vijfennegentig procent van de wereldbevolking heeft last van fijnstof", zegt Ferdinand. "Wij Hallenaren dus ook. Een stadsbestuur kan ook zelf budget voorzien om vluchtelingen op te vangen in plaats van op geld van de federale overheid. Dat zijn beleidskeuzes die gemaakt kunnen worden. Het zijn allemaal zaken die we nu oplijsten in ons memorandum. De Ambassade is daar een verlengde daarvan."





Politieke partijen die aan Mondiaal Halle beloven om een steentje bij te dragen om ook die wereldse problemen op te lossen, zijn wel al gewaarschuwd. Jean-Pierre haalde bij de opening al een kartonnen doos boven gevuld met een eerste lading verkiezingsfolders. "We hebben al enkele gesprekken gehad met kandidaten, maar ik volg het op", zegt hij. "Ik hoop dat er binnenkort in die folders ook aandacht is voor wat anders dan de files in de stad."