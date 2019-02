“Politici, doe eindelijk eens iets aan verbrusseling van Halle-Vilvoorde” Nieuw burgerplatform Valck&Wouters heeft forse kritiek op Vlaams beleid Bart Kerckhoven

22 februari 2019

16u03 0 Halle Bart De Valck, Wilfried Wouters en Eric Vranken lanceren het burgerplatform ‘Valck&Wouters’. Ze willen de politici wakker schudden want volgens hen wordt er veel te weinig gedaan om de verfransing en verstedelijking in Halle-Vilvoorde tegen te gaan. Ook vzw de Rand krijgt kritiek. “Die organisatie richt zich te veel op Brussel”, klinkt het.

Bart De Valck, Wilfried Wouters en Eric Vranken hebben een Facebookpagina gelanceerd waarmee ze dus de verstedelijking en de verfransing van Halle-Vilvoorde onder de aandacht willen brengen. Daarbij is ook de kritiek op vzw de Rand opvallend. Met de slogan ‘Wat is er aan de hand met vzw de Rand?’ wordt op sociale media door het nieuwe burgerplatform opgeroepen om de vzw een nieuwe weg in te laten slaan. “Vzw de Rand concentreert zich veel te veel op Brussel”, aldus Bart De Valck. “Door samenwerkingen met de Vrije Universiteit van Brussel en andere verenigingen werkt de organisatie de verbrusseling van de rand zelfs in de hand en dat is net het tegenovergestelde van wat de bedoeling moet zijn. Daarom vragen we de stopzetting van die samenwerkingen.”

Volgens Valck&Wouters is ook de Vlaamse administratie deels verantwoordelijk voor de verfransing van Vlaams-Brabant. “Ik denk bijvoorbeeld aan het initiatief T.OP Noordrand. Dat is een Vlaamse organisatie die samenwerkt met Brussel om een aantal gemeenten te beschouwen als overloopgebied van Brussel. Die gemeenten worden zelfs als tweetalig beschouwd. Het gaat om onder andere Vilvoorde, Machelen, Grimbergen, Wemmel en zelfs Merchtem. Zover gaat het intussen.”

Met ‘Valck&Wouters’ wordt nu een platform gelanceerd waar de initiatiefnemers vooral de mensen uit Halle-Vilvoorde samenbrengen. “Op onze Facebookpagina hopen we dat mensen zaken posten en ervaringen uitwisselen”, zegt Bart De Valck. “We willen ook een signaal geven aan de politici dat Halle-Vilvoorde wel communautair getint is en dat de levensomstandigheden in de streek fel veranderen door de instroom van nieuwkomers, vooral dan uit de hoofdstad. De scholen lopen vol en de kwaliteit van het onderwijs gaat er op achteruit. De levenskwaliteit van Halle-Vilvoorde gaat naar omlaag. Mensen moeten in hun buurt kunnen communiceren in het Nederlands en daar wringt het schoentje. De verfransing van de streek gaat in ijltempo vooruit.”

De groep van Valck&Wouters wil op de Facebookpagina ook initiatieven posten die wel een succes zijn. “Zo kunnen gemeentebesturen bijvoorbeeld ook van elkaar leren om het Nederlands in de verf te zetten.”

Het platform hoopt alvast dat vzw de Rand zijn werking uitbreidt naar Halle-Vilvoorde. “De naam van de organisatie zou alvast veranderd mogen worden”, zegt Bart De Valck nog. “’De Rand’ is een term die door Franstaligen is uitgevonden, maar die Rand bestaat niet. Dit is gewoon Vlaanderen. De verstedelijking en dus verbrusseling en verfransing deint intussen uit naar heel Halle-Vilvoorde en verder. Kijk maar naar de verkiezingsuitslagen in Ninove en Denderleeuw.”

Bij vzw de Rand hebben ze van de slogan van Valck&Wouters ook al gehoord. “Maar er is niets aan de hand met onze organisatie”, aldus directeur Eddy Frans van vzw de Rand. “Een van onze grootste doelstellingen is het Nederlands te promoten in de regio rond Brussel. Dat doen we op allerlei manieren. We werken inderdaad samen met instellingen en organisaties in Brussel omdat we vinden dat je het Nederlands ook moet promoten in de hoofdstad zelf. Het Nederlands als taal in de kijker zetten in Brussel zorgt ervoor dat mensen die dan eventueel uitwijken naar de rand toch al de taal kennen.”

Eddy Frans begrijpt wel dat Valck&Wouters vraagt om meer middelen aan de Vlaamse overheid. “Als vzw de Rand zullen wij een nieuwe Vlaamse regering zeker ook vragen om meer steun”, zegt Frans. “We zijn echt niet blind voor de problemen die er zijn. We hopen dan ook dat er wordt ingegaan op onze vraag. Alles hangt af van wat er ter beschikking wordt gesteld. Ik vind dat we met vzw de Rand de voorbije jaren al heel wat goede projecten gerealiseerd hebben. Er is altijd meer mogelijk, maar we doen ons uiterste best.”

Een uitbreiding van het werkingsgebied hangt volgens Eddy Frans ook samen met meer middelen. “Maar ik wil wel benadrukken dat zelfs buiten ons werkingsgebied gemeenten aan de slag geen met alle instrumenten die we bijvoorbeeld online ter beschikking stellen. Gemeenten als Liedekerke, Ternat en Halle maken er ook gebruik van. Dat zijn geen randgemeenten, maar we bereiken die mensen dus ook.”