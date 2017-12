"Plots stond Leander Dendoncker voor mij!" SENNE (12) KAN EVEN NIET VOETBALLEN, MAAR RSCA STEEKT HEM HART ONDER DE RIEM MICHIEL ELINCKX

Senne toont trots het truitje dat hij van zijn idool Leander Dendoncker kreeg. Halle Gezondheidsproblemen mogen voetballer Senne Wauters (12) dan wel al heel het seizoen aan de kant houden, de kerstperiode heeft veel goedgemaakt. Plots stonden immers vier spelers van RSC Anderlecht voor de deur om hem een hart onder de riem te steken. En daar stopt het niet: de kinesisten van de topclub zullen Senne helpen bij zijn revalidatie.

Senne speelt bij de U12 van SK Pepingen-Halle. Tot vorig jaar was hij dé targetspits van de ploeg, maar bij de start van het huidige seizoen kreeg hij een harde diagnose: de ziekte van Sever. "Daardoor heeft hij last van extreme groeipijnen", legt vader David uit. "Zijn spieren en pezen groeien niet mee, waardoor zijn achillespees ook moeilijk doet. Normaal zullen die klachten wel verdwijnen eens hij volgroeid is, maar de voorbije maanden moest hij lijdzaam langs de kant toekijken. Hij is zot van voetbal, maar spelen zit er even niet meer in. En hij is vooral een enorme fan van RSC Anderlecht."





RSCA.tv Senne met Leander Dendoncker tijdens hun ontmoeting in de kantine van SK Pepingen-Halle.

Idool Dendoncker

SK Pepingen-Halle wilde iets doen voor Senne en nam contact op met de topclub. En daar bleken ze bereid te zijn om mee te werken aan een verrassingsbezoek tijdens het jaarlijkse kerstfeestje van Sennes club. "Niemand was op de hoogte", vertelt Senne. "Zoals gewoonlijk was er een kerstman in de kantine die voor iedere speler een geschenkje bij zich had. Plots werd mijn naam door de micro afgeroepen. Toen ik naar voor ging, kreeg ik links en rechts te horen dat er een verrassing voor mij was." En niet de minste: RSCA-spelers Leander Dendoncker, Matz Sels, Henry Onyekuru en Adrien Trebel bleken plots voor de kantinedeur te staan om Senne een hart onder de riem te steken. "Dendoncker is mijn grote idool", aldus Senne. "Ik was totaal verrast toen hij plots voor mij stond. Hij heeft me een gesigneerde bal en truitje gegeven, en maakte ook wat tijd om met mij te praten. Hij zei me dat ik moest doorzetten, en dat hij zelf ook vaak terug is moeten komen na blessures. Ongelooflijk dat hij dit voor mij gedaan heeft..."





Topkinesisten

Het bleef evenwel niet bij handtekeningen uitdelen. RSC Anderlecht biedt Senne immers ook een revalidatiekuur aan bij de eigen kinesisten. "Binnenkort mogen we naar Neerpede gaan", vertelt vader David. "Daar is het trainingscentrum van RSCA gevestigd. Hun kinesisten zullen het probleem van Senne bekijken - een onwaarschijnlijke geste van zo'n grote club. Waarschijnlijk zal Senne zijn idolen daar nog eens ontmoeten. We hopen dat hij volgende maand weer kan spelen, maar waarschijnlijk zal hij iets langer buiten strijd zijn. Als hij volgend seizoen goed kan starten, zullen we al blij zijn. Voetbal is zijn leven."





En dan hadden de Anderlecht-spelers ook nog een 'extraatje' bij voor de hele jeugdploeg. In februari mogen veertig spelers - onder wie uiteraard ook Senne - gratis naar een wedstrijd in het Constant Vanden Stockstadion gaan kijken. "En wie weet, mag ik ooit nog voor RSCA spelen", glundert Senne.