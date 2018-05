"Pijnlijke voeten? Die vergeet je snel" DAAR ZIJN DE EERSTE BEDEVAARDERS BART KERCKHOVEN

07 mei 2018

02u25 0 Halle Na een nacht stevig doorstappen zijn honderden West-Vlaamse bedevaarders zaterdag aangekomen in Halle, om er een bezoek te brengen aan de Onze-Lieve-Vrouw in de Sint-Martinusbasiliek. Dat bezoek is traditioneel de start van de bedevaartmaand, met als hoogtepunt de Mariaprocessie.

Een groep van meer dan tachtig bedevaarders uit Wielsbeke arriveerde net na het middaguur in het centrum van Halle. Het was de voorhoede van nog meer groepen uit Deerlijk, Vichte, Anzegem, Beveren-Lei, Heestert en Oostrozebeke. Voorop liep Norbert Moerman (78), met vlag in de hand. "Het is de 58ste keer dat ik deelneem", vertelt hij. "Het is een traditie die ik meegekregen heb van mijn moeder en die ik zelf zolang mogelijk voort wil zetten. Het weer was dit jaar perfect, maar het is toch altijd een zware tocht. Ik voel het aan mijn voeten... Maar we worden hier altijd goed ontvangen en dan ben je die pijn al snel vergeten."





De groep uit Wielsbeke was vrijdagnamiddag vertrokken om 16 uur. Tijdens tussenstops in Oudenaarde, Brakel, Ophasselt, Meerbeke en Leerbeek konden de bedevaarders even op krachten komen. "'s Nachts stappen was het moeilijkste", vertrouwt één van hen ons toe. "In sommige gemeenten wordt de straatverlichting gedoofd en zie je amper iets. We hadden wel fluovestjes aan, maar je voelt je toch veiliger overdag."





Na de obligate drie rondjes rond de basiliek trokken de bedevaarders ook even naar het Heilig Hart&College. Daar stonden medewerkers van het Rode Kruis paraat om hen na die urenlange tocht op te vangen. "We vullen vooral teiltjes met water, zodat de bedevaarders zich even kunnen opfrissen", klinkt het. "Het is dit jaar erg warm en dan letten we er ook op dat ze voldoende drinken na hun inspanning. Al nemen de bedevaarders zelf ook wel hun voorzorgen. De groepen doen onderweg ook al beroep op het Rode Kruis, zodat alles veilig kan verlopen."





Horeca profiteert

Door de intrede van de bedevaarders was het zaterdag ook druk in het centrum van de stad. De Verenigde Handelaars van Halle deelden vaantjes uit om de mensen welkom te heten, en vooral de horeca mocht profiteren van de extra drukte dankzij het schitterende terrasjesweer. Nog een hele maand lang worden groepen verwacht in Halle. Op zondag 20 mei volgt dan de tweejaarlijkse Mariaprocessie, die uitgaat om 15 uur en het sluitstuk is van het feestjaar voor de 750ste verjaardag van Halle als bedevaartstad.