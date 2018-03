"Ons WK-lied is vrouwvriendelijk!" THE MIGHTY MOUSTACHES KLAAR OM DAMSO TE VERVANGEN BART KERCKHOVEN

24 maart 2018

02u54 0 Halle Goed, Damso wordt het dus niet. Maar The Mighty Moustaches springen in de bres: als het van hen afhangt, brullen we tijdens het komende WK Voetbal onze Rode Duivels naar de overwinning met hun supporterslied 'Golden Cup'. "Een vrouw-, transgender- en transmigrantvriendelijk nummer", knipoogt zanger Sam Abrams.

The Mighty Moustaches en het WK: we hoeven niet ver naar een link te zoeken, want de groep weet wat sfeer maken is. Tien jaar geleden ontstaan, toen de muzikanten een zekere Karlo Orlando begeleidden op het podium van de Vlaamse Kermis in Essenbeek. Sindsdien gingen ze hun eigen weg als band en brachten ze al verschillende nummers uit. Maar met 'Golden Cup' hebben The Mighty Moustaches nu ook een eigen supporterslied voor onze Rode Duivels. "Ik ben een grote fan van onze nationale ploeg", vertelt Sam. "Met het WK in Rusland voor de deur, kreeg ik inspiratie om een nummer voor de Duivels te schrijven. De andere bandleden deden graag mee en 'Golden Cup' is het resultaat."





Hoewel The Mighty Moustaches doorgaans Nederlandstalige nummers brengen, zingt Sam deze keer in de drie landstalen. "Zo kan elke Belg het meezingen", klinkt het. "Maar ik zing ook in het Engels. We spelen in de groepsfase tegen Engeland, en zo kunnen ook die fans meezingen."





Meezinger

'Golden Cup' is vooral een strijdlied, met een ingebouwd meezingmoment voor de supporters. "We hebben het nummer opgenomen in de Hallround Studios van producer Christophe Severs. Hij zong zelf de achtergrondstemmen in en maakte het lied nog beter. We zijn echt blij met het resultaat. Ik hoop ook dat ons liedje de spelers bereikt, maar dat hebben we natuurlijk zelf niet in de hand."





De commotie rond rapper Damso - die oorspronkelijk zou tekenen voor het officiële WK-lied, maar moest opkrassen wegens zijn vrouwonvriendelijke repertoire - was voor The Mighty Moustaches overigens niet de aanleiding om het lied uit te brengen. "We waren er al lang voor die rel rond Damso mee bezig", zegt Sam. "Maar we vinden wel dat ons nummer perfect gespeeld kan worden aan de verschillende grote schermen. We hopen alvast dat het zeker in Halle te horen zal zijn. Daarom stelden we 'Golden Cup' ook graag voor in café Vaantjesboer. Uitbater Bruno is zelf ook een grote fan van de Rode Duivels en zal een groot scherm plaatsen. Op zo'n wedstrijddagen is de sfeer uniek, en daar hoort gewoon een stevig supporterslied bij."





Floriaan De Cleyn, één van de bandleden, heeft ook een goede reden om 'Golden Cup' nog wat luider mee te brullen. "Bert De Cleyn, de broer van mijn grootvader, was ooit nog kapitein van de Rode Duivels", geeft hij mee. "Hij heeft een mooie voetbalcarrière uitgebouwd en zelfs zeventig jaar later zijn we daar nog altijd fier op."





'Golden Cup' is terug te vinden via onder meer iTunes en Spotify. Op Facebook kan je zelfs een karaokeversie opsnorren.