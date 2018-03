"Niets mooiers dan de mensen zien opfleuren als we arriveren" PRINSENPAAR KLAAR VOOR DRIE DAGEN FEEST BART KERCKHOVEN

10 maart 2018

02u25 0 Halle Prins Jurgen (37) en Prinses Vanessa (38) zijn klaar voor drie dolle dagen Carnaval Halle. "Er is niets mooiers dan de mensen zien opfleuren als we ergens arriveren", vertelt het prinsenpaar aan de vooravond van het grote feest. "We willen dan ook alle carnavalisten gelukkig maken."

De hond des huizes mag enkele dagen op hotel logeren want de familie Christiaens-Harnie zal de komende dagen niet thuis zijn. Prins Jurgen, Prinses Vanessa en de vier kinderen zullen immers vooral in de buurt van de Grote Markt te vinden zijn. "We zijn Halattraction dankbaar dat onze kinderen mee mogen vieren op het podium", zegt Vanessa. "De komende dagen hebben we al vier carnavalkindjes (het Mini-Prinsenpaar en het Mini-Hofnarrenpaar) maar zonder onze eigen kinderen zou het feest ook niet compleet zijn."





Zaterdagnamiddag mogen Jurgen en Vanessa zich eindelijk in hun blauw prinselijk kostuum tonen aan hun carnavalisten wanneer de prins gebrouwen en de prinses verwekt wordt. "We hebben het deze week nog een laatste keer gepast en het begint nu echt wel te kriebelen", vertelt het koppel. "We kunnen niet wachten om ons witte kostuum in te ruilen."





De toespraken zijn intussen ook al geschreven. "Als mama van een groot gezin probeer ik zoveel mogelijk voor te bereiden", vertelt Vanessa. "Er gebeuren toch altijd onverwachte zaken maar ik probeer zoveel mogelijk uit te sluiten. We weten dus al wat we willen vertellen aan de feestvierders."





Met grote ogen kijken

De voorbije dagen bezocht het koppel al verschillende dopen van groepen. "Het was onmogelijk om ze allemaal mee te pikken", zegt het paar. "We wilden wel zeker eens langsgaan bij de groepen die ook in ons 'kiekenkot' (het pluimengedoe) zitten. De Gebeure, De Froesjeleirs, De Mannen van de Met en Tienentander is al meteen een stevig lijstje. En ook de groepen van de kandidaat-prinsenparen waarmee we dit avontuur begonnen stonden op de agenda."





Het prinsenpaar wil er een onvergetelijk weekend van maken en beleefde nu al mooie momenten. "We hebben al heel wat scholen bezocht en ik geniet er nu al van hoe we kinderen gelukkig maken", zegt Vanessa. "Je ziet hen echt met grote ogen kijken naar ons. En ook volwassen fleuren vaak op als ze je als nieuw prinsenpaar ergens zien arriveren. Ik hoop dan ook dat we de komende drie dagen vooral veel mensen gelukkig mogen maken."





Zonder zorgen

Prins Jurgen hoopt ook dat iedereen een perfecte carnaval kan vieren. "Zeker in deze tijden is het belangrijk dat we zonder zorgen een feest kunnen vieren van zaterdag tot en met dinsdagochtend. Ik hoop dat we er dan ook met iedereen een prachtige editie van kunnen maken."