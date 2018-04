"Niemand mag dit ooit nog meemaken" FAMILIE VAN 'ANGÈLE' WIL VERDER ONHEIL IN MOERASGEBIED VOORKOMEN TOM VIERENDEELS

27 april 2018

02u33 0 Halle "We hopen dat niemand hetzelfde als mijn schoonmama moet meemaken." De familie van de Halse vrouw die vorige week verdronk in een moeras naast de E40 in Affligem wil mensen waarschuwen voor de gevaarlijke situatie. Extra signalisatie komt er alvast niet, maar de situatie wordt wel nog verder besproken.

Na een week is het voor de familie nog niet helemaal duidelijk wat Angelina 'Angèle' De Heyn (72), een gepensioneerde onthaalmoeder, vorige week overkomen is. Het is intussen wel zo goed als zeker dat het incident zich woensdagavond afspeelde. Zo hebben de kinderen haar woensdag nog gezien en stond de wagen volgens de buren van de vrouw er sinds donderdag niet meer. Ook de rolluiken waren sindsdien gesloten.





"We hebben wel wat informatie gekregen via het parket", zegt schoondochter Sara Borremans. "Zo zou ze met haar benen zeer diep zijn weggezakt in het moerassige gebied en was ze voorover gevallen. Dinsdag zijn we ter plaatse geweest om te proberen achterhalen wat er is gebeurd. We vermoeden dat ze in Ternat verloren is gereden door wegenwerken. Ze is vervolgens te ver doorgereden in de weg die parallel loopt met de snelweg. Zij kwam dus uit de richting van Ternat, en is er nog in geslaagd haar wagen te keren. Maar dan kwam ze vast te zitten. Ze is uitgestapt en wilde vermoedelijk naar de autosnelweg stappen..."





Paniek

Het lichaam van de vrouw werd zondagvoormiddag door twee mountainbikers aangetroffen. Alle hulp kwam te laat.





Een dramatisch ongeval. "Waarbij we niemand iets verwijten", zegt Sara. "Maar we willen niet dat iemand nog hetzelfde moet moet meemaken als zij. De paniek die haar waarschijnlijk overmeesterde valt niet in te beelden. Bij onze reconstructie is mijn schoonzus zelf ook tot met haar kuiten weggezakt. Het is daar dus zeer gevaarlijk. Ik wil dus zo veel mogelijk mensen op het gevaar wijzen."





"Een raadsman van de gemeente heeft al contact met ons opgenomen en gemeld dat het geval zeker bekeken ging worden. We hebben nu heel wat zaken te regelen, maar die waarschuwing is voor mij nu ook één van de prioriteiten. Voor ons treft niemand schuld en je kan nooit alle gevaren uit de wereld wegnemen. Maar bijvoorbeeld betonblokken plaatsen of een tractorsluis zal al veel kunnen verhelpen."





Geen extra signalisatie

Burgemeester Walter De Donder (CD&V) heeft het voorval woensdag al besproken met de politie.





"Extra signalisatie plaatsen is voorlopig niet aan de orde", vertelt hij. "Er staan al borden dat de weg doodloopt. De weg wordt ook gebruikt door motorcrossers, landbouwers en mountainbikers, dus afsluiten is geen optie. Het idee van een tractorsluis is een goed voorstel, maar dat moet verder besproken worden met de politie en buurgemeente Ternat. We moeten ook bekijken of de weg niet op privégrond ligt, anders kunnen we helemaal niets doen."





De uitvaartplechtigheid van Angelina gaat maandagvoormiddag om 10.45 uur door in het crematorium van Ukkel.