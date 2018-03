"Neem de bus of de trein naar onze boshyacinten" 22 maart 2018

02u48 0 Halle Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en het Halse stadsbestuur hebben extra maatregelen voorgesteld om het hyacintenfestival in goede banen te leiden. De blauwe bosbloemen kunnen vanaf 14 april opnieuw bewonderd worden, al zak je best niet met de wagen af.

Vorig jaar verwelkomde het Hallerbos meer dan 150.000 bezoekers in de periode tussen april en juni. De populariteit van het sproojesachtige blauwe bloementapijt zit dan ook al even in stijgende lijn, en dat is het ANB en de stad Halle natuurlijk niet ontgaan. Zij sloegen de handen in mekaar en hielden het hyacintenfestival boven de doopvont. Halle was een toeristische attractie rijker.





Dit jaar zijn er evenwel geen spectaculaire veranderingen. "We hebben lessen getrokken na vorig jaar", zegt schepen van Toerisme Marc Snoeck (sp.a). "Zo spelen we nog meer in op mobiliteit. De shuttlebussen bleken een groot succes en blijven één van onze troeven. We plannen dit jaar een extra halte in het centrum, nabij de Basiliekstraat. Zo kunnen toeristen hun wagen achterlaten in de stad, en bij hun terugkeer van de uitstap naar het bos kennismaken met onze handelaars. Die steken zelf ook een tandje bij, met promoties in de vorm van versierde vuilnisbakken en affiches."





Parkeren onmogelijk gemaakt

Voorts wordt ook de parkeerproblematiek op de Nijvelsesteenweg aangepakt. "We willen auto's weghouden uit het Hallerbos", legt Snoeck uit. "In het verleden bleek de steenweg een populaire parkeerstrook, maar dat wordt nu onmogelijk. Het ANB heeft er enkele hagen geplant waardoor parkeren gewoon geen optie meer is." Ook de NMBS stapt mee in het verhaal, met een voordelige B-Dagtrip. Die wordt gekoppeld aan een - voor de gelegenheid paarse - huurfiets.





Tot slot focust het ANB ook weer op de veiligheid van de bloemen. De paden tussen de hyacinten worden afgelijnd met touwen, en net zoals vorig jaar worden stewards ingezet om alles in goede banen te leiden. Meer informatie op www.hallerbos.be. (MEN)