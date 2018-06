'Muilezel' riskeert 12 maanden cel 07 juni 2018

Een vrouw uit Halle riskeert twaalf maanden cel voor oplichting. In augustus 2016 kreeg ze 18.000 euro op haar rekening gestort, afkomstig van een Brussels bedrijf. Maar toen dat bedrijf aanmaningsbrieven kreeg van de rechtmatige ontvanger van dat geld, werd de politie gealarmeerd. Uit onderzoek bleek dat een factuur onderschept was en dat het rekeningnummer van de begunstigde vervangen was door dat van de beklaagde, die volgens het parket als 'muilezel' een criminele organisatie geholpen had. Uitspraak op 28 juni. (WHW)