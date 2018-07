'Muilezel' moet naar cel 03 juli 2018

Een vrouw uit Halle is veroordeeld tot 12 maanden cel voor oplichting. Op 11 augustus 2016 werd er een som van 18.000 euro op haar rekening gestort. Deze bleek te zijn van een Brussels bedrijf. Toen deze onderneming aanmaningsbrieven kreeg van het bedrijf waaraan de betaling gericht was, lichtten ze de politie in. Uit onderzoek bleek dat een factuur onderschept werd en het rekeningnummer van het bedrijf veranderd werd in dat van de vrouw uit Halle. "Ze heeft als zogenaamde muilezel haar medewerking verleend aan een criminele organisatie", aldus de rechter, die niet anders kon dan een effectieve straf te geven. Zelf kwam ze niet opdagen ter zitting. (WHW)